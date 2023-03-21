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  • Deprem bölgesi Hatay'a giden Berk Oktay yazdıklarıyla yürekleri sızlattı 

Deprem bölgesi Hatay'a giden Berk Oktay yazdıklarıyla yürekleri sızlattı 

Ünlü oyuncu Berk Oktay, eşi Yıldız Çağrı Atiksoy ve meslektaşlarıyla, Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı İle Mücadele Derneği'yle (UCİM) deprem bölgesi Hatay'a gitti. Ünlü oyuncu, paylaşımıyla yürekleri yaktı.

Haber Giriş: 21 Mart 2023 Salı - 16:33
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Berk Oktay deprem bölgesi Hatay'a gitti! Paylaşımıyla yürekleri sızlattı 

Deprem bölgesi Hatay'a giden Berk Oktay yazdıklarıyla yürekleri sızlattı 
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Ünlü oyuncu Berk Oktay, Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı İle Mücadele Derneği'yle (UCİM) deprem bölgesi Hatay'a gitti.

Çadır kentleri dolaşan oyuncu, çocuklarla oyunlar oynadı.

Depremzedelere moral veren Oktay, fotoğrafları Instagram'dan paylaştı.

Berk Oktay "Dokunmak... Acıyı, sevgiyi ve umudu paylaşmak... Küçücük çocuğun, 'sen bir şey yemedin aç kalma' diyip elindekini uzatmasının karşısında küçülmek... Enkazda üç gün kalıp oğluyla çıkmayı başaran ama eşi ve diğer evladını kaybeden babanın takamülü karşısında konuşamamak... Elinden geldiğince destek olmaya gittiğin çadırda ki teyzenin seni ağarlamaya çalışmasıyla Anadolu'yu ciğerine kadar hissetmek... Kahraman Mehmetçiğin yüreğiyle ısınmak... Ve kelimelere sığdıramadıklarım... Bir çift gözü gülümsetebilmek için, tek bir yüreği ısıtabilmek için gidin... Sarılın... Biz bırakmıyacağız. Hiç bırakmayın" dedi.

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