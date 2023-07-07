Berk Oktay'dan eşi Yıldız Çağrı Atiksoy’a dudak uçuklatan hediye

Yıldız Çağrı Atiksoy 2 yıldır birliktelik yaşadığı Berk Oktay ile geçtiğimiz geçen yıl şubat ayında nişanlanmıştı.

Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy, daha önce yaptıkları açıklamalarda nikah tarihlerini 10 Eylül olarak açıklamıştı.

İkili, nikâh tarihini erkene çekerek 30 Ağustos'ta evlendi. Sade bir törenle hayatlarını birleştiren ünlü çift, sessiz sedasız evlenmişti.

Berk Oktay, eşine birinci yıldönümü hediyesi olarak Kıbrıs’tan ev aldı.

Hürriyet'te yer alan habere göre; yakışıklı oyuncu, İskele’de Long Island olarak adlandırılan bölgedeki sahil evine 180 bin Pound, yani yaklaşık 6 milyon lira ödemiş.

Oyuncu çift, yeni sezon başlamadan önce eve yerleşerek yazın tadını Kıbrıs’ta çıkaracak.