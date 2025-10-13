A Milli Takım'da Berke Özer ile ilgili kriz yaşanıyor. TFF, 25 yaşındaki file bekçisinin izinsiz olarak kamptan ayrıldığını açıklamış ve bu davranışın kabul edilemez olduğunu savunmuş. Berke Özer ise milli takım kampından teknik heyetin bilgisi dahilinde ayrıldığını açıklamıştı.

Berke Özer'in Futbol Disiplin Talimatı'nda yer alan "Milli müsabakaya katılmamak" maddesinden PFDK'ya sevk edilmesi bekleniyor.

A Milli Takım'da kriz! Milli oyuncu izinsiz kamptan ayrıldıA Milli Takım'da kriz! Milli oyuncu izinsiz kamptan ayrıldıSpor

Berke Özer'i bekleyen dev ceza! - Resim : 2

Berke Özer'den TFF'ye yalanlama!Berke Özer'den TFF'ye yalanlama!Spor

BERKE ÖZER MEN CEZASI ALABİLİR

İlgili maddede "Haklı bir sebebi olmaksızın resmi veya özel milli müsabakalara veya hazırlık çalışmalarına katılmayan veya geç katılan veya çalışma ve müsabaka yerini terk eden futbolcular 2 aydan 1 yıla kadar müsabakalardan men cezası ile cezalandırılır" ifadesi yer alıyor. Berke Özer bu maddeden ceza alır ve TFF bunu FIFA'ya iletirse bu kez FIFA Disiplin Kurulu cezanın uluslararası boyutta olup olmadığına karar verecek.

Ne yaptın sen Sebastian Szymanski! Tüm dünya onu konuşuyorNe yaptın sen Sebastian Szymanski! Tüm dünya onu konuşuyorSpor
Nijerya'nın Victor Osimhen isteği Galatasaray'ı sinirlendirdi!Nijerya'nın Victor Osimhen isteği Galatasaray'ı sinirlendirdi!Spor
Fenerbahçe'de 2 futbolcu kadro dışı bırakıldı!Fenerbahçe'de 2 futbolcu kadro dışı bırakıldı!Spor