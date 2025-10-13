A Milli Takım'da Berke Özer ile ilgili kriz yaşanıyor. TFF, 25 yaşındaki file bekçisinin izinsiz olarak kamptan ayrıldığını açıklamış ve bu davranışın kabul edilemez olduğunu savunmuş. Berke Özer ise milli takım kampından teknik heyetin bilgisi dahilinde ayrıldığını açıklamıştı.

Berke Özer'in Futbol Disiplin Talimatı'nda yer alan "Milli müsabakaya katılmamak" maddesinden PFDK'ya sevk edilmesi bekleniyor.

BERKE ÖZER MEN CEZASI ALABİLİR

İlgili maddede "Haklı bir sebebi olmaksızın resmi veya özel milli müsabakalara veya hazırlık çalışmalarına katılmayan veya geç katılan veya çalışma ve müsabaka yerini terk eden futbolcular 2 aydan 1 yıla kadar müsabakalardan men cezası ile cezalandırılır" ifadesi yer alıyor. Berke Özer bu maddeden ceza alır ve TFF bunu FIFA'ya iletirse bu kez FIFA Disiplin Kurulu cezanın uluslararası boyutta olup olmadığına karar verecek.