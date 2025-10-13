Galatasaray'ın 75 milyon euroluk yıldızı Victor Osimhen, bir kez daha Nijerya Milli Takımı'nda yaşadığı olaylarla gündemde. Sarı-kırmızılılar, hem oyuncunun toprak sahada antrenman yapmasına hem de eski otobüslerle yolculuk ettirilmesine tepki gösterirken, şimdi de Nijerya Futbol Federasyonu'ndan gelen ilginç bir talep can sıktı.

NİJERYA GALATASARAY'I KIZDIRDI!

Galatasaray'ın endişesi henüz dinmemişken, bu kez de Nijerya Futbol Federasyonu'ndan gelen bir talep ortalığı karıştırdı.



Üst düzey bir yetkilinin, teknik direktör Eric Chelle'yi Victor Osimhen'i sakatlık dışında bir daha oyundan almaması konusunda sert şekilde uyardığı öne sürüldü. Lesotho karşısında 89. dakikada kenara alınan yıldız forvetin çıkarılması sonrası yaşanan tepkiler hatırlatılarak, benzer bir kararın yeniden verilmemesinin istediği kaydedildi.