Fransa birinci liginde (Ligue 1) forma giyen 163 futbolcunun piyasa değeri güncellendi.

Futbol istatistik sitesi Transfermarkt'ın verilerine göre, kadro değeri 1 milyar 140 milyon Euro'ya ulaşan Paris Saint-Germain; Chelsea, Barcelona ve Liverpool’u geride bıraktı. PSG, dünyanın en değerli dördüncü takımı oldu.

Değerini 10 milyon Euro artıran Ballon d'Or ödününün Ousmane Dembele, 6 yıl sonra yeniden 100 milyon Euro seviyesine ulaştı ve Ligue 1'in en değerli futbolcusu ünvanını kazandı.

Genç yetenek Mbaye, 17 yaş altı futbolcular arasında dünyanın en değerli üç isminden biri haline geldi. Transfermarkt Fransa uzmanı Ronan Caroff, teknik direktör Luis Enrique yönetimindeki istikrarın bu yükselişte belirleyici olduğunu söyledi.

MESSİ'NİN VELİAHTIYDI, SAKATLIKLARLA BOĞUŞTU

Monaco’da kiralık olarak forma giyen İspanyol futbolcu Ansu Fati, bu sezon oynadığı 5 maçta 6 gol atarak dikkat çekti ve piyasa değeri 5 milyon Euro artışla 10 milyon Euro'ya yükseldi.

2020’de Messi’nin halefi olarak gösterilen Fati, son 4 yılda yaşadığı 10 sakatlık nedeniyle 120’den fazla maçı kaçırmıştı. Monaco’nun toplam kadro değeri de 17,5 milyon Euro artarak 348 milyon Euro'ya çıktı. Kulüp, Fati için 11 milyon euroluk satın alma opsiyonuna sahip olmuştu.

Sezon başında Eyüpspor'dan 4,5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında LOSC Lille’e transfer olan Berke Özer'in piyasa değeri, 2 milyon Euro yükselerek 8 milyon Euro'ya ulaştı.

Lille ile 8 maça çıkan Özer, özellikle UEFA Avrupa Ligi’nde Roma ile oynanan maçta üç kez penaltı kurtararak takımına üç puan kazandırmıştı. Genç kalecinin sonraki satışından Fenerbahçe yüzde 20 pay alacak.