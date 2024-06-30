Berlin’deki Filistin gösterisinde gözaltı

Kaynak: AA
Berlin’deki Filistin gösterisinde gözaltı

Berlin'in başkenti Almanya'da, Wedding semtindeki Müller Caddesi'nde Filistin'e destek gösterisi düzenlendi.

Belediye binası önünde toplanan yüzlerce kişi, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve Filistin halkıyla dayanışma göstermek amacıyla bir araya geldi. Göstericiler daha sonra Filistin bayraklarıyla yürüyüş yaparak, "Filistinlilerin hayatı önemlidir", "Ateşkes şimdi" ve "İsrail tarafından 19 binin üzerinde kadın öldürüldü" yazılı pankartlar taşıdı.

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Gösterinin çoğunluğunu kadınlar ve çocuklar oluşturuyordu ve "Gazze'deki soykırımı durdurun", "Topraklarımızı çalıyorlar, sesimizi duyuruyoruz", "Filistin'e özgürlük" ve "Netanyahu terörist" sloganları attılar.

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Polis, Gesundbrunnen metro istasyonu yakınlarında gösteriye müdahale ederek, birçok göstericiyi gözaltına aldı. Müdahale sırasında bazı göstericilere kelepçe takılırken, bir eylemci baygınlık geçirdi.

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Gösteriyi organize edenler, polisin barışçıl eylemcilere yönelik sert müdahalesine karşı suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

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