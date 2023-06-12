Berlusconi’yi zora düşüren gaflar gündem oldu

İtalya’da başbakanlık görevi yapan, ünlü İtalyan Kulübü’nün bir zaman sahibi olan ve adından çok sık söz ettiren Silvio Berlusconi vefat etti. Bu haberin duyulmasından sonra ise gündeme çok sık yaptığı gaflar geldi.

Çapkınlık haberleriyle ve skandallarla da sürekli gündemde olan Berlisconi’nin imza attığı büyük gaflar ise şöyle;

EKİM 2022: Batı’nın tepkisine rağmen Berlusconi, Rusya’yı ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e desteğini sürdürmüştü. Berlusconi, “Putin, doğum günümde bana 20 şişe votka ve çok güzel bir mektup göndermişti. Ben de ona şişelerce Lambrusco ve aynı güzellikte bir mektup göndermiştim” demişti.

KASIM 2010: Milano’da bir motosiklet fuarına katılan Berlusconi, “Her zaman olduğu gibi ara vermeden çalışıyorum ve arada güzel kızlara bakıyorum. Güzel kızlara bakmak, eşcinsel olmaktan iyidir” demişti.

EKİM 2010: Berlusconi, İkinci Dünya Savaşı’nın bittiğini söylemeyerek bodrumda para karşılığı bir Yahudi’yi saklayan bir Yahudi ile ilgili bir fıkra anlatmış ve bu Vatikan’ın tepkisini çekmişti.

NİSAN 2009: Abruzzo’da yaşanan bir deprem felaketinde sonra depremzedelerle bir araya gelen Berlusconi, çadırda kalanlara bakarak, “Bunu hafta sonu kamp yapıyorlarmış gibi düşünmeliler” demişti.

KASIM 2008: Berlusconi, dönemin ABD Başkanı Barack Obama için, “Yakışıklı, genç ve ayrıca kavruk biri” demişti.

ŞUBAT 2006: Seçmene seslenen Berlusconi, “Ben siyasetin İsa’sıyım. Ben kurbanım ve ben herkesi yükseltiyorum, herkes için kendimi kurban ediyorum” yorumunu yapmıştı.

HAZİRAN 2005: Berlusconi, dönemin Finlandiya Cumhurbaşkanı Tarja Halonen’e karşı “cazibesini” konuşturduğunu söylemişti… Berlusconi, Finlandiya’da düzenlenecek Avrupa Gıda Güvenliği Kongresi’nin yerinin değiştirilmesi için baskı yaptığını söylemiş, “Bütün playboy taktiklerimi kullanmak zorunda kaldım, her ne kadar bir süredir bunları kullanmamış olsam da” ifadesini kullanmıştı. Berlusconi’nin bu sözlerine Finlandiya ile İtalya arasında kriz yaratmıştı.

EYLÜL 2004: Berlusconi, “Mussolini asla kimseyi öldürmedi. Mussolini insanları sürgüne, tatile yolladı” demişti.

TEMMUZ 2003: Berlusconi, Alman siyasetçi Martin Schulz’a sert bir şekilde saldırmıştı. Berlusconi, “Bay Schulz, İtalya’da bir adamın Nazi toplama kampları hakkında bir film yaptığını biliyorum. Sizi Kapo rolüne önermek isterim. Harika uyarsınız” demişti. Berlusconi’nin bahsettiği Kapo, toplama kamplarında tutulanları gözetlemekle, kurallara uymalarını sağlamakla ve yola getirmekle görevli kişilere verilen isim.

HAZİRAN 2003: Bir yolsuzluk davasında hakim karşısına çıkan Berlusconi, “Bir vatandaş yasalar önünde diğer vatandaşla eşittir fakat bu vatandaş, İtalyan halkının yüzde 50’sinin ülkeyi yönetmek için sorumluluk verdiği biri olduğu için biraz daha eşit olabilir” demişti.

ŞUBAT 2002: İspanya’da düzenlenen bir AB zirvesine katılan Berlusconi, dönemin İspanya Dışişleri Bakanı Josep Pique’nin arkasından el hareketi yapmıştı.

EKİM 2001: Berlusconi İslam dünyasının da tepkisini çekmişti. İtalyan siyasetçi, “Batı, medeniyetinin üstünlüğünün farkında olmalı. Batının değerler sistemi bunu benimseyen ülkelere insan hakları ve inanç özgürlüğü sağlıyor. Bu kesinlikle İslam ülkelerinde yok” demişti.