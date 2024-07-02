Berly kasırgası Karayipleri vurdu. Önüne çıkanı yuttu. Her yeri paramparça etti

Atlantik Okyanusu’nda meydana gelen ve Karayipleri vuran Berly kasırgası her yeri yerle bir etti. Kasırganın ilerlediği belirtildi.

Beryl Kasırgası’nın şiddeti kategori 5’e yükseldi. Saint Vincent ve Grenadinler’de bir kişinin öldüğü de aktarıldı.

Beryl kasırgasının hızının saatte 257 kilometreye yükseldiği de bildirildi. Kasırganın Karayipler'de bulunan Grenada'ya bağlı Carriacou Adası'na ulaştığı ifade edildi.

Yetkililerin yaptığı açıklamaya göre, kasırga etkisini tüm hafta boyunca sürdürebilir. Grenada Valisi Cecile La Grenade ise ülkeyi etkisi altına alacak kasırga nedeniyle yarın sabaha kadar olağanüstü hal ilan edildiğini duyurdu.

Açıklamada, hastaneler ve acil durum merkezleri dışında her yerin kapalı olacağını açıkladı.

Başbakan ise, ülkedeki elektriğin ve suyun kesik olduğunu belirterek Union Adası'ndaki yerleşim alanlarının yüzde 90'ının zarar gördüğünü vurguladı.

BERYL ayrıca bir kız ismidir. Berly anlam olarak da gösteriş anlamına gelir.