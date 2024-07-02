Berly kasırgası Karayipleri vurdu. Önüne çıkanı yuttu. Her yeri paramparça etti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi / İHA
Berly kasırgası Karayipleri vurdu. Önüne çıkanı yuttu. Her yeri paramparça etti

Kasırga gemileri adeta parçaladı. Atlantik Okyausu’nda meydana gelen kasırga 5. seviyeye çıkarıldı. Çatıların uçtuğu işyerleri ve evlerin zarar gördüğü ortaya çıktı.

Atlantik Okyanusu’nda meydana gelen ve Karayipleri vuran Berly kasırgası her yeri yerle bir etti. Kasırganın ilerlediği belirtildi.

Beryl Kasırgası’nın şiddeti kategori 5’e yükseldi. Saint Vincent ve Grenadinler’de bir kişinin öldüğü de aktarıldı.

Beryl kasırgasının hızının saatte 257 kilometreye yükseldiği de bildirildi. Kasırganın Karayipler'de bulunan Grenada'ya bağlı Carriacou Adası'na ulaştığı ifade edildi.

Yetkililerin yaptığı açıklamaya göre, kasırga etkisini tüm hafta boyunca sürdürebilir. Grenada Valisi Cecile La Grenade ise ülkeyi etkisi altına alacak kasırga nedeniyle yarın sabaha kadar olağanüstü hal ilan edildiğini duyurdu.

Açıklamada, hastaneler ve acil durum merkezleri dışında her yerin kapalı olacağını açıkladı.

Başbakan ise, ülkedeki elektriğin ve suyun kesik olduğunu belirterek Union Adası'ndaki yerleşim alanlarının yüzde 90'ının zarar gördüğünü vurguladı.

BERYL ayrıca bir kız ismidir. Berly anlam olarak da gösteriş anlamına gelir.

75370-2.jpg

75370-3.jpg

75370-4.jpg

75370-5.jpg

75370.jpg

aw238015-01.jpg

kapak-130222.jpg

karayipleri-vuran-beryl-kasirgasinin-siddeti-kategori-5e-yukseldi-1719905971-734.webp

karayipler-i-vurdu-beryl-kasirgasi-nin-siddeti-kategori-5-e-yukseldi.jpg

74879.jpg

74879-1.jpg

Son Haberler
Beylikdüzü'nde boş arazide yangın Yerel Haberler
Beylikdüzü'nde boş arazide yangın
MİT'ten PKK'ya darbe! İsveç sorumlusu yakalandı Gündem
MİT'ten PKK'ya darbe! İsveç sorumlusu yakalandı
Marketlerde yeni dönem. Artık müşteriler de görebilecek Ekonomi
Marketlerde yeni dönem. Artık müşteriler de görebilecek
Bir ilde toplu taşımaya zam Gündem
Bir ilde toplu taşımaya zam
İkinci el otomobil fiyatları uçacak. Tarih belli oldu Otomotiv
İkinci el otomobil fiyatları uçacak. Tarih belli oldu
Haluk Levent kripto para çıkardı Ekonomi
Haluk Levent kripto para çıkardı
Pazarlama profesyonellerinin kılavuzu olacak platform kuruldu Ekonomi
Pazarlama profesyonellerinin kılavuzu olacak platform kuruldu