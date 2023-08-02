Berna Laçin annesinin sağlık sorununu açıkladı

Sosyal medya hesabını gündelik yaşantısına dair paylaşımlarla etkin bir şekilde kullanan Berna Laçin, bu defa annesinin yaşadığı bir sağlık sorununu hesabına taşıdı.

Birlikte çıktıkları Kıbrıs tatilinde annesinin kalçasının üzerine düşüp kırdığını söyleyen Laçin, yaşadığı sağlık sürecini de anlattı.

Berna Laçin şu paylaşımda bulundu:

Anacığımın başına gelmeyen kalmadı. Kadıncağız Kıbrıs’ta zaten daha önce kırılıp protez yapılmış olan kalçasının üzerine düşüp tekrar kırdı.

Kıbrıs olunca deniz aşırı olması bir yana sağlık hizmetlerinin kısıtlı olması bir yana çoook daha zor oldu süreç.

Yine de şanslıyız Dr. Özmanevra çok başarılı bir ameliyat yaptı hatta eski sorunları bile düzeldi. Ben o arada gerek ruhsal gerek bedensel olarak çok yorgun düştüm, üzerimden tır geçmiş gibiyim.

Şimdi iyi ama tabii süreç daha uzun, daha 1.5 ay yürüteç yardımı ile daha sonra koltuk değneği... Hal hatır soran herkese teşekkürler