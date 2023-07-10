Berna Laçin tuvalet kağıdına isyan eti

Cumhurbaşkanı Kararı ile KDV oranlarının artırılmasının ardından tuvalet kağıdına gelen zammı gören Berna Laçin,, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, satıcıların zam oranını daha da artırdığını ifade etti.

Berna Laçin tuvalet kağıdına isyan eti

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre; yüzde 18 olan genel KDV oranı yüzde 20, yüzde 8'e tabi mal ve hizmetlerin KDV oranı ise yüzde 10 olarak belirlendi. Aldığı tuvalet kağıdına gelen zammı gören Berna Laçin ise artan fiyatlara isyan etti.

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"1 GELEN ZAMMA 5 DE SATICILAR EKLİYOR"

KDV artışının ardından Twitter hesabından paylaşım yapan Berna Laçin, tuvalet kağıdına gelen zamma isyan etti. Fiyatların ikiye katlandığını gören ünlü isim, "2 gün önce 580 liraya aldığım tuvalet kağıdının bugün aynı satıcıda 1100 lira olması nasıl açıklanır? 1 gelen zamma 5 de satıcılar ekliyor, iyice sapıttı piyasa" ifadelerini kullandı.

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Laçin, emekli maaşına gelen yüzde 25'lik zammın ardından da "Her şey çifter fiyat katlanmış bizde de yüzde 25. O zaman dans" demişti.

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