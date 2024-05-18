Berrak Tüzünataç, Didem Soydan'a öyle bir bakış attı ki

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi Ökkeş Bölükbaşı
Berrak Tüzünataç, Didem Soydan'a öyle bir bakış attı ki
Berrak Tüzünataç ve Didem Soydan'dan komik paylaşım.

Önceki gün katıldıkları bir davette yan yana gelen 39 yaşındaki Berrak Tüzünataç ve manken Didem Soydan ilginç görüntüler sergiledi.

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Yakın arkadaş oldukları bilinen ve sık sık partilere birlikte katılan ikili gecede hayli eğlenceli dakikalar geçirdi.

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40 yaşındaki Soydan’ın derin dekolteli elbisesi ise geceye adeta damga vurdu. Her fırsatta yakın arkadaşı Didem Soydan’a övgü dolu sözler söyleyen Berrak Tüzünataç arkadaşıyla birlikte çekilmiş esprili bir fotoğrafı paylaştı.

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Didem Soydan’a kıskanç bakışlar attığı fotoğrafı, Hollywood yıldızları Sofia Loren ve Jayne Mansfield’ın efsane karesine benzeterek “Benim nazarım değmez. Temiz kalple baktım.” diyerek paylaştı.

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Yakın arkadaşı Didem Soydan’dan yanıt gecikmedi: “Çünkü sen ana kraliçesin.” İkilinin fotoğrafı, oyuncunun Instagram takipçileri tarafından da büyük beğeni aldı.

İŞTE O FOTOĞRAFIN HİKAYESİ

1957 yılında Beverly Hills’de düzenlenen bir geceye katılan İtalyan sinema efsanesi Sofia Loren, dönemin en meşhur aktristi Jayne Mansfield’la aynı masaya oturuyor.

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Hollywood‘da henüz yeni tanınmaya başlayan Sofia Loren’in seksi sarışına kıskançlıkla baktığını yakalayan fotoğrafçı Delmar Watson, o anda deklanşöre basıyor. Ve dünyanın en çok konuşulan fotoğraflarından biri olan bu kare ölümsüzleşmiş oldu.

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