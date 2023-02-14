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Yeni Haaland Fenerbahçe'ye geliyor. Ali Koç'tan Serdar Dursun'u yıkan haber

Deprem felaketinden dolayı Hatayspor ve Gaziantep FK'nın ligden çekilmesinin ardından Fenerbahçe, Hatayspor'dan Bertuğ Yıldırım'ı transfer edebilir.

Haber Giriş: 14 Şubat 2023 Salı - 15:11
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Bertuğ Yıldırım Fenerbahçe'ye doğru

Yeni Haaland Fenerbahçe'ye geliyor. Ali Koç'tan Serdar Dursun'u yıkan haber
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Kahramanmaraşlı merkezli deprem 10 ili etkiledi. Bunlardan en çok etkilenen iller ise Hatay ve Gaziantep oldu. Deprem dolayısıyla Hatayspor ve Gaziantep FK, ligden çekilme kararı almasının ardından dört büyükler başta olmak üzere Süper Lig kulüpleri, ligden çekilen takımların oyuncularını destek amaçlı almak istiyorlar. 

VOLKAN DEMİREL 'YERLİ HAALAND' DEMİŞTİ
Fenerbahçe de hem deprem yardımlarını sürdürürken hem de transfer harekatlarını da sürdürmeye devam ediyor. Lig'den çekilen Hatayspor'un genç forveti Bertuğ Yıldırım, Fenerbahçe'nin listesinde yer alıyor. Hatayspor'un teknik direktörü Volkan Demirel, bir basın toplantısında Bertuğ Yıldırım için 'yerli Haaland' benzetmesi yapmıştı. 

ADINDAN SÖZ ETTİRDİ
Sarıyer'den Hatayspor'a transfer olan Bertuğ, bu sezon 17 maçta 4 gol ve 2 asistlik performans gösterdi.

SERDAR DURSUN'U ETKİLEYEBİLİR
Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'nin golcüleri arasında yer alan Serdar Dursun, bu sezon bekleneni veremedi. 16 maçta 3 gol ve 2 asistlik performans gösteren Milli futbolcu, Bertuğ Yıldırım'ın gelmesi takdirde forma şansının azalacağı gündeme geldi.

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