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Milli Takımın değişilmez oyuncusunu açıkladı: Hatayspor Başkanı Lütfü Savaş konuştu

Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş, son günlerde adı büyük kulüplerle anılan Bertuğ Yıldırım hakkında, ''Çok kaliteli ve güçlü bir yapıya sahip. Bertuğ, milli takımın değişilmez oyuncusu olacak“ dedi.

Haber Giriş: 4 Ocak 2023 Çarşamba - 14:56
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Bertuğ Yıldırım için Hatayspor Başkanı konuştu: Değişilmez olacak

Milli Takımın değişilmez oyuncusunu açıkladı: Hatayspor Başkanı Lütfü Savaş konuştu
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Hatayspor, Spor Toto Süper Lig’in 17. haftasında Ümraniyespor’a konuk oldu. Bordo-beyazlılar, İstanbul deplasmanından 2-2 beraberlik ile döndü.

Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş, alt sıralardan kurtulmak isteyen iki takımın mücadelesine tanıklık edildiğini kaydederek, “İki takım da alt sıralardan kurtulmak, orta sıralara gelmek istiyordu. Maç 0-0 başladı ama 2-2 bitti. Bugün maç normal şartlarda Hatayspor’un galibiyetiyle bitmesi lazımdı. Çok gol kaçırdık. İlk yarı altı pastan kaçırdığımız gol pozisyonumuz var. Hem kanat oyuncularımız hem de santraforumuz altı pastan iki tane gol kaçırdı. Son dakikalarda 3 tane kafa vuruşu ile girdiğimiz net pozisyonlar var. Yani atabileceğimiz pozisyonları olumlu bir şekilde değerlendiremedik. Sonuç itibariyle iki takımda alt sıralardan kurtulamadı. İki takımda altlarda kaldı. Tabii ki daha çok maç var. Bu maçlarda en iyi performansı gösteren takım ligde kalacak veya daha üst sıralarda bitirecek. Biz iyi bir takıma sahibiz. Kadromuz gerçekten iyi, ekipte iyi. Bu talihsizliği yeneceğiz. Cumartesi gününden itibaren bu talihsizliği yenmeye başlayacağız” ifadelerini kullandı.

Hatayspor’un İstanbul deplasmanında alışılan performansından uzak olmasını Dünya Kupası için verilen arayla ilişkilendiren Başkan Savaş, “Takımlar kondisyon olarak lige tam alıştı dediğimizde Dünya Kupası arası verildi. Tekrar lige döndük ve odaklanmamız gerektiğinin farkındayız. Biz dahil ligdeki takımların henüz lige yeniden odaklanabildiğini düşünmüyorum. Birkaç hafta daha böyle gider, sonrasında takımlar ısınır ve tekrardan lige dönerler. Ben verilen aranın etkili olduğunu düşünüyorum. Ekibimiz 10 gün içerisinde 3. maçını oynadı. Hafta sonundan sonra artık haftada 1 maç oynayacaklar, o maçlarla da birlikte her takım kalitesiyle ve performansı ile farkını gösterip sonuç alacaktır. Biz Süper Lig’i ilk 10’da bitireceğimizi düşünüyoruz. Bugün ki maç berabere bitse de, çok gol kaçırsak da önümüzdeki maçlarda hem daha iyi oynayıp, hem daha iyi sonuçlar almak için Hatayspor çalışacak ve bunu da başaracak güçte” dedi.

"Bertuğ'u tez zamanda milli takıma yetiştirmemiz lazım"

Son günlerde ismi dev takımlarla anılan Bertuğ Yıldırım hakkında da konuşan Lütfü Savaş, “Biz öncelikle kendisini Türkiye’de önemli bir takıma vermek isteriz tabi ki ama Bertuğ’un yeri önce Avrupa yada İngiltere olması lazım. Müthiş bir fizik gücüne sahip, kaliteli bir insan, yaşı küçük ama olgun bir çocuk. Gelecekte onu nelerin beklediğini biliyor ama öncelikle milli takım ve daha sonra İngiltere’yi düşünmesi lazım. Ona göre hem psikolojisini, hem de fizik gücünü, kondisyonunu ayarlaması lazım. Tabii ki altı pasın içinde o topa da sert vurmaması lazım. Çok yavaş dokunacağı, gol yapacağı topuda yapamadı ama genç, ilk 11’de çıktı. Ben bunu heyecanına veriyorum. Zamanla heyecanı da geçecektir. Milli takımın değişmez bir santraforu olacaktır. Bertuğ, çok kısa zamanda bunu başarabilecek güçte bir oyuncu. Memnunuz yani, geleceği çok parlak bir oyuncumuz. Kısa dönemde bu geleceğini kendisi hazırlayacaktır. Volkan Hoca da onun üzerine çok düşüyor. Şu anda atletik, uzun boylu, güçlü fiziğe sahip. Aynı zamanda sosyal hayatı da çok düzenli olan bu futbolcuya milli takımın çok ihtiyacı var. Milli takıma bunu tez vakitte yetiştirmemiz lazım” dedi.

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