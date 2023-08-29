Bertuğ Yıldırım'ın yeni takımı belli oldu. Hatayspor 5 milyon euro kazandı

Hatayspor'un golcüsü Bertuğ Yıldırım, 5 milyon euro bonservis karşılığında Fransız takımına transfer oldu.

Bertuğ Yıldırım'ın yeni takımı belli oldu. Hatayspor 5 milyon euro kazandı

Hatayspor'un genç forveti Bertuğ Yıldırım transfer oldu.

Fransa Kulübü Rennes, Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor forveti Bertuğ Yıldırım’ı kadrosuna kattı.

A Spor'un haberine göre; Hatayspor, bu transferden 5 milyon Euro'nun üzerinde gelir elde edecek.

Santrfor bölgesinde oynayan Bertuğ Yıldırım, her iki kanatta da görev alabiliyor.

Sarıyer altyapısında yetişen Bertuğ Yıldırım, 2021 yılında Hatayspor'a transfer olmuştu.

Deprem nedeniyle Hatayspor'un ligden çekildiği geçen sezon ise kiralık olarak Antalyaspor'da forma giymişti.

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