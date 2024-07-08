Beryl Kasırgası Teksas'ta 1 milyonu aşkın hane ve iş yerini elektriksiz bıraktı

Beryl Kasırgası 1 milyonu aşkın hane ve iş yerini elektriksiz bıraktı

Houston şehrinde etkili olan şiddetli rüzgar ve yağışlar, caddelerin su altında kalmasına neden oldu. Elektrik ve doğal gaz sağlayıcısı CenterPoint Energy, bölgede 1 milyonu aşkın ev ve iş yerinin elektriksiz kaldığını bildirdi.

ABD Ulusal Hava Durumu Servisi (NWS), Karayipler'de etkisini gösterdikten sonra Teksas sahillerine "kategori 1" şiddetinde ulaşan Beryl Kasırgası'nın, yarın "tropik depresyon" seviyesine (saatteki hızı en fazla 60 kilometre olan kategori) düşebileceğini duyurdu.

FlightAware'e göre, Houston'daki iki havalimanında 1000'den fazla uçuş iptal edildi. Texas sahil sakinleri, kasırgaya karşı önlem olarak ev ve iş yerlerinin pencerelerini tahtalarla kapattı. Sahil kasabalarında yaşayanlar, tahliye emri verilmesinin ardından bölgeyi terk etmeye başladı.

Kasırganın etkisi altında kalan Grenada Adası'nda 3, St. Vincent ve The Grenadines'te 1, Venezuela'da ise 3 kişi hayatını kaybetti.