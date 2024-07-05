Beryl Kasırgası'ndan 260 binden fazla kişi etkilendi

Huguenin, BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında, Grenada, Jamaika ve Saint Vincent ve Grenadinler'de kasırganın yarattığı etkileri değerlendirdi.

Huguenin, kasırganın hızlı bir şekilde güçlendiğini ve özellikle Grenada ve Saint Vincent'ta ciddi hasarlar bıraktıktan sonra Jamaika'yı da etkilediğini belirtti. Ayrıca, Beryl Kasırgası'nın Belize ve Meksika'yı da hafta sonu etkileyebileceği uyarısında bulundu.

OCHA Sözcüsü, "Hasarın boyutunu tam olarak anlamak için değerlendirmeler devam ediyor. Şu anda tahminlere göre, Saint Vincent ve Grenadinler'de yaklaşık 40 binden, Grenada'da 100 binden fazla ve Jamaika'da 120 bin kişi etkilendi" dedi. Ancak Huguenin, bu rakamların henüz kesin olmadığını ve sürecin başındaki acil durum nedeniyle dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

Sahadaki bilgi toplama süreçlerinde zaman zaman zorluklar yaşandığını da belirten Huguenin, kasırganın vurduğu bölgelerdeki birçok binanın zarar gördüğünü ifade etti. Ayrıca, Karayip Afet Acil Durum Yönetim Ajansı ve ortaklarıyla yakın iş birliği içinde çalışarak yıkımın boyutunu değerlendirmeye ve müdahale etmeye devam edeceklerini söyledi.