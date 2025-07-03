Beş bin kilometreden hastalar ameliyat edildi! Tıp dünyasında çığır açan başarı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Beş bin kilometreden hastalar ameliyat edildi! Tıp dünyasında çığır açan başarı

Çinli doktorlar, tıp dünyasında devrim niteliğinde bir başarıya imza attı. Çinli doktorlar 5.000 kilometre öteden robotik ameliyatla tıp tarihine geçti.

Çin'in başkenti Pekin’deki kontrol merkezinden yönetilen ve uydu teknolojisiyle desteklenen robotik cerrahi sistemle, 5.000 kilometre uzaklıktaki Tibet’in Lhasa kentinde iki hasta başarıyla ameliyat edildi.

Profesör Rong Liu’nun liderliğindeki ekip, Apstar-6D uydusu üzerinden kurulan bağlantıyla, karaciğer kanseri ve hemanjiyom hastalarını komplikasyonsuz bir şekilde tedavi etti.

Bu operasyonlar, uzaktan cerrahi teknolojisinin gücünü ortaya koyarak, uzak bölgelerdeki hastalara yüksek kaliteli sağlık hizmeti sunma yolunda çığır açtı.

Bu yenilikçi yöntem, sadece Çin’de değil, dünya genelinde uzaktan sağlık hizmetlerinin geleceğini şekillendirecek önemli bir adım olarak görüldü.

Uzmanlar, teknolojinin yaygınlaşmasıyla sağlık erişiminde devrim yaşanabileceğini belirtti.

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