Beş ilde satış yapılacak. Hazine'den özelleştirme kararı

Düzenleme: Kaynak: AA
Beş ilde satış yapılacak. Hazine'den özelleştirme kararı

Devletin arsaları yine kapış kapış satılacak. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı yapılan duyuruya göre İstanbul, Aydın, Gaziantep, Erzurum ve Mersin'de bazı taşınmazlar özelleştirecek.

Yatırımcılara duyuru diye açıklandı. Yine Devletin arsaları kapış kapış satılacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nun duyuru Resmi Gazete'de yayımlandı.

TEKLİF SÜRESİ 5 EYLÜLDE SONLANACAK

Buna göre, İstanbul'un Şile, Aydın'ın Didim, Erzurum'un Palandöken, Mersin'in Toroslar ve Tarsus ilçeleri ile Gaziantep'in Şehitkamil ilçesindeki 2 taşınmazın satışı yapılacak.

İstanbul, Aydın, Gaziantep ve Erzurum'daki taşınmazlar için 4 Eylül'e, Mersin'deki taşınmazlar için de 5 Eylül'e kadar teklif verilebilecek.

Taşınmaz ihaleleri için 7 bin 500 lira ila 25 bin lira arasında değişen tutarlarda şartname bedeli belirlendi. Geçici teminat bedelleri de 1 milyon 500 bin lira ila 10 milyon lira arasında değişiyor.

İhaleler, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle "pazarlık" usulüyle gerçekleştirilecek, pazarlık görüşmelerine devam edilen teklif sahiplerinin katılımıyla yapılacak açık artırma suretiyle sonuçlandırılacak.

İlgili Haberler
CHP'li belediyenin önündeki meydana Merih Demiral'ın ismi verildi
Avrasya Tüneli'ne zam! Flaş... Flaş...
Dilruba Y. İçin jet iddianame! Duruşma günü belli oldu
Son Haberler
Manisa'da ortaya çıktı! 2700 yıllık geçmişi var. Dünyada nadir görülüyor Gündem
Manisa'da ortaya çıktı! 2700 yıllık geçmişi var. Dünyada nadir görülüyor
Tunceli’de buğday yüklü tır devrildi: 1 yaralı Yerel Haberler
Tunceli’de buğday yüklü tır devrildi: 1 yaralı
Çocuklar korkmasın diye süper kahraman peleriniyle ameliyathaneye götüren doktor Video
Çocuklar korkmasın diye süper kahraman peleriniyle ameliyathaneye götüren doktor
Kocaelispor lig maçına çıkmayabilir. Sebebi isyan ettirdi Spor
Kocaelispor lig maçına çıkmayabilir. Sebebi isyan ettirdi
Züccaciye dükkanına daldı: 1 yaralı Gündem
Züccaciye dükkanına daldı: 1 yaralı
Fren ile gaz pedalının yerini karıştırdı Yerel Haberler
Fren ile gaz pedalının yerini karıştırdı