Beş katlı binada çıkan yangında hamile kadın dumandan etkilendi

Kaynak: DHA
Beş katlı binada çıkan yangında hamile kadın dumandan etkilendi
Edirne’de 5 katlı bir binada yangın çıktı, yangın esnasında binada mahsur kalan 1’i hamile 2 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edirne Mithatpaşa Mahallesi’nde bulunan 5 katlı bir binada meydana gelen yangın, apartmanın 1. katında başladı. Daireden çıkan dumanlar kısa sürede bütün binayı kapladı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, üçüncü katta bulunan hamile bir kadın ve terasta bulunan Selami Halaç kurtarıldı. Hamile kadın dumandan etkilendi ve Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

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'MERDİVENLERİ DUMAN SARMIŞTI'

Hakkında soruşturma başlatıldığı belirtilen yangında kurtarılan Selami Halaç, "Birinci katta yangın çıktı. Ben de bilmiyorum ama kablo kokusu geldi. Merdivenleri duman sarmıştı. İnemedim, itfaiye ekipleri merdivenle indirdi. İçeride çok fazla duman oldu" ifadesini kaydetti.

Binanın en üst katında ikamet eden Ahmet Alagöz ise "Herhalde sobada unutulan bir şeyden çıktı. Merdivenler tamamen dumanla sarılmış durumdaydı. Arkadaşımın eşi hamile, onu itfaiye ekipleri merdiven kurarak indirdi" dedi.

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