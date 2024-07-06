BES ve OKS'nin fon büyüklüğü 1 trilyonu aştı

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES), yirmi yılını doldurduğu bu dönemde, emeklilik fonları aracılığıyla katılımcılarına sağlamış olduğu kazançların yanı sıra, iç piyasada uzun vadeli birikim oranlarını artırarak Türkiye ekonomisine olan katkısını devam ettiriyor.

Emeklilik Gözetim Merkezi tarafından yapılan açıklamaya göre, Haziran ayı sonunda BES katılımcılarının toplam fon büyüklüğü 839 milyar 387,5 milyon TL'ye ulaşırken, devletin sağladığı katkı ile bu rakam 118 milyar 584,5 milyon TL'ye yükseldi. Toplamda, BES katılımcılarının fon büyüklüğü 957 milyar 972 milyon TL olarak kaydedildi. Otomatik Katılım Sistemi (OKS) kapsamında ise, katılımcıların fon büyüklüğü devlet katkısıyla birlikte 72 milyar 530,2 milyon TL'ye çıktı.

254 MİLYAR LİRAYI AŞTI

2023 yılı sonu itibarıyla Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) 8 milyon 676 bin 46 katılımcı bulunurken, toplam fon büyüklüğü 625 milyar 517,8 milyon liraya ulaşmıştı. Aynı dönemde devlet katkısıyla birlikte fon tutarı 77 milyar 750,8 milyon lira olarak gerçekleşti. Otomatik Katılım Sistemi'nde (OKS) ise 7 milyon 303 bin 50 çalışanın topladığı fon miktarı 49 milyar 972,5 milyon lira, devlet katkısıyla birlikte 3 milyar 180,4 milyon lira oldu.

2023 yılını BES ve OKS toplamında 756 milyar 421,5 milyon lira fon büyüklüğü ve 15 milyon 979 bin 96 katılımcı ile kapatan sektör, 2024 yılının ilk yarısında önemli bir büyüme kaydetti. 28 Haziran'a kadar BES'te katılımcı fon tutarı 213 milyar 869,7 milyon lira, devlet katkısı ise 40 milyar 833,7 milyon lira artış gösterdi. Bu süreçte OKS'de biriken fon tutarı 19 milyar 377,3 milyon lira artarken, BES ve OKS'deki toplam fon büyüklüğü 274 milyar 80,7 milyon lira yükseldi. Katılımcı sayısında da artış yaşanarak, BES'te 9 milyon 135 bin 946 kişiye, OKS dahil toplamda ise 16 milyon 457 bin 210 katılımcıya ulaşıldı. Sistemdeki toplam katılımcı sayısı yılın ilk altı ayında yüzde 3 oranında artış gösterdi.

BİRİKİMLERİN 240 MİLYAR LİRASI FAİZSİZ FONLARDA

Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) yönetilen toplam fon büyüklüğü, faizli ve faizsiz fonlar olarak ayrıldığında dikkate değer bir dağılım gösteriyor. Faizli fonlarda 651,6 milyar TL'lik bir birikim söz konusu iken, faizsiz fonlarda bu miktar 187,7 milyar TL olarak kaydedildi.

Ayrıca, devletin sağladığı katkı payları da fonlar arasında bölüşülmüş durumda; faizli fonlarda 107,7 milyar TL ve faizsiz fonlarda 10,8 milyar TL olarak belirlendi. Otomatik Katılım Sistemi (OKS) kapsamında çalışanların biriktirdiği fonlar da benzer bir ayrım göstermekte; faizli fonlarda 29 milyar TL, faizsiz fonlarda ise 38,9 milyar TL birikim yapıldı.