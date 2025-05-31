Beş yıldızlı şampiyonun dört yapraklı yoncası!

Başakşehir'i 2-0 yenerek 25. kez şampiyon olarak beşinci yıldızı takan Galatasaray'da son maçına çıkan kaleci Fernando Muslera, Başakşehir maçının 51. dakikasında yaptığı kurtarışla maça damga vurdu. Bu dakikada Deniz Türüç'ün soldan ortasında arka direkteki Ömer Ali Şahiner uygun pozisyonda topa kafayla vurdu. Sağına gelen meşin yuvarlağa uzanan Muslera, rakiplerinin skoru 1-1'e getirmesine engel oldu. Bu kurtarışın ardından taraftarlar, Uruguaylı file bekçisi lehine tezahürat yaptı.

Gözyaşları içinde veda edilen Fernando Muslera ilginç bir istatistiğe imza attı. Uruguaylı eldiven 4-1 kazanılan Sivasspor maçının ardından Süper Lig'deki son beş maçta kalesini gole kapadı. Sarı kırmızılar bu süreçte şu sonuçları aldı:

Trabzonspor - Galatasaray 0-2

Galatasaray - Kayserispor 3-0

Göztepe - Galatasaray 0-2

Galatasaray - Başakşehir 2-0

Muslera, Galatasaray ile son sezonunda 34 maçta görev aldı, iki karşılaşmayı ise sarı kart cezası nedeniyle kaçırdı. Bu 34 maça filelerinden 31 kez top çıkaran Uruguaylı kaleci 13 karşılaşmada kalesini gole kapadı.

Ancak Muslera Avrupa'da istenileni veremedi. Şampiyonlar Ligi elemeleri ve Avrupa Ligi'nde sekiz mücadelede görev yapan Muslera 17 kez ağlarından top çıkardı ve hiçbir maçta kalesini gole kapatamadı. Ayrıca bir karşılaşmada kırmızı kart gördü. Uruguaylı kaleci sezon öncesi yapılan Süper Kupa maçında da 5-0'lık yenilgiye engel olamadı.

Uruguaylı kaleci sarı kırmızılı formayla çıktığı toplam 551 maçın 195'inde kalesini gole kapadı. Fernando Muslera, Galatasaray'da görev aldığı bu karşılaşmalarda 592 gol yedi.

Muslera'ya, Galatasaray'da görev yaptığı müsabakalarda dört kez kırmızı, 62 kez de sarı kart gösterildi. Fernando Muslera, kaledeki başarılı performansının yanı sıra sarı-kırmızılı forma altında iki kez gol sevinci yaşadı. Uruguaylı kaleci, ilk olarak 2011-2012 sezonunun 34. haftasında Manisaspor'u 4-0 yendikleri maçta, penaltı atışında topu ağlarla buluşturdu. Bu sezon ligin 36. haftasındaki Kayserispor maçında yine penaltıdan ağları sarsan tecrübeli file bekçisi, böylece kariyerindeki ikinci golü attı.

BEŞ BAŞKAN 19 TEKNİK DİREKTÖRLE ÇALIŞTI

Fernando Muslera, Galatasaray'da geçirdiği 14 sezon boyunca toplam beş başkan ve dokuz teknik direktör gördü. Ünal Aysal'ın başkanlık yaptığı dönemde Galatasaray'a transfer edilen Muslera, Duygun Yarsuvat, Mustafa Cengiz, Burak Elmas ve Dursun Özbek'le çalışma fırsatı buldu. Teknik direktör Fatih Terim'in isteğiyle sarı-kırmızılıların kadrosuna dahil olan Uruguaylı file bekçisi, sonrasında Roberto Mancini, Cesare Prandelli, Hamza Hamzaoğlu, Mustafa Denizli, Jan Olde Riekerink, Igor Tudor, Domenec Torrent ve Okan Buruk'un da takımında yer aldı.

19 KUPALI KALECİ

Sarı-kırmızılı ekipte 14 sezon geçiren Muslera, sekiz Süper Lig, altı TFF Süper Kupa ve beş kez Türkiye Kupası'nı müzesine götürmesini sağladı. Muslera, ayrıca Galatasaray formasıyla en çok kupa sevinci yaşayan yabancı oyuncu konumunda bulunuyor. Fernando Muslera, Süper Lig tarihinde en fazla şampiyonluk yaşayan kaleci ünvanına sahip.

Uruguaylı file bekçisi, yaşadığı sekiz lig zaferi ile Süper Lig şampiyonluğunu en fazla kazanan kaleci ünvanını elinde bulunduruyor. Söz konusu ünvan daha öncesinde Trabzonspor'un efsane kalecisi ve Türk futbolunun en önemli teknik direktörlerinden Şenol Güneş'e aitti.

SÜPER LİG'DE EN ÇOK MAÇA ÇIKAN OYUNCU

Uruguaylı kaleci aynı zamanda, Süper Lig'de en fazla maç oynayan yabancı oyuncu ünvanına sahip. Uruguaylı kaleci, sarı-kırmızılı takımda toplamda 443 maça çıktı. Muslera'yı bu alanda 408 maçla Trabzonsporlu Edin Visca ve 335 karşılaşmayla eski Fenerbahçeli Gökçek Vederson takip ediyor.

GALATASARAY TARİHİNE GEÇTİ

Fernando Muslera, Galatasaray tarihinde en fazla lig maçına çıkan oyuncu ünvanını elinde bulunduruyor. Bu sezon Süper Lig'in 21. haftasındaki Konyaspor karşılaşmasında 429. lig maçını oynayan 38 yaşındaki kaleci, Bülent Korkmaz'ı geçerek sarı-kırmızılıların tarihinde en fazla lig maçına çıkan oyuncu konumuna geldi.

REKORLARI KIRDI

Fernando Muslera, Galatasaray'ın efsane kalecileri Claudio Taffarel ve Faryd Mondragon'un bir sezonda en çok maçta gol yememe rekorlarını kırdı. Galatasaray'da Taffarel 1998-1999 ile 1999-2000 sezonlarında, Mondragon ise 2004-2005 sezonunda on beşer maçta kalesini gole kapatmayı başarmıştı.

Uruguaylı kaleci, ilk olarak 2011-2012 sezonunda Süper Lig'de 90 dakika görev aldığı normal sezondaki 32 maçın 16'sında kalesini gole kapatarak Taffarel ile Mondragon'u geride bıraktı. Muslera, daha sonrasında 2023-2024 sezonunda 17 kez kalesini gole kapatarak kendi kırdığı rekoru geliştirdi.