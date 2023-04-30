Beş yüzden fazla çocuğun babasına sperm bağışlama yasağı getirildi

Dünyanın dört bir yanından 500’den fazla çocuğun babası olduğu tahmin edilen Hollandalı şahsa, ensest ilişkiye sebep olabileceği gerekçesiyle sperm bağışlama yasağı getirildi.

Beş yüzden fazla çocuğun babasına sperm bağışlama yasağı getirildi

CNN’in haberine göre, bir Hollanda mahkemesi, yargıçların dünya çapında 500 ila 600 arasında çocuğun babası olduğunu söylediği bir adama sperm bağışlamayı bırakmasını hükmetti.

Mahkeme, 41 yaşındaki Hollandalı'nın kliniklere daha fazla sperm bağışlamasının yasaklandığını ve ihlal başına 100.000 Euro para cezasına çarptırılabileceğini açıkladı.

Mahkeme ayrıca yurtdışındaki kliniklere yazarak, kendisinden çocuk sahibi olan ebeveynler için ayrılan dozlar dışında, adama ait stoklarında bulunan tüm spermleri imha etmelerini istedi.

Karar, donör çocukların ve adamı bağışçı olarak kullanan Hollandalı ebeveynlerin çıkarlarını temsil eden bir vakıf tarafından açılan hukuk davasının ardından alındı.

Kararın alınmasında adamın devam eden bağışlarının, kazara ensest ve akraba evliliği korkusuyla romantik ilişkiler kurma becerileri engellenen donör çocuklarının özel yaşam hakkını ihlal ettiği gerekçesi gösterildi.

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