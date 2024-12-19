Beşar Esad yeni bir krizle karşı karşıya! Eşi özel izin talep etti!

Suriye'nin devrik lideri Beşar Esad, bir darbe de eşi Esma Esad tarafından yedi. Kaçtıkları Moskova'da sığınmacı olan Esad ailesi, Esma Esad'ın son aldığı kararla bir kez daha yıkıldı.

İki hafta önce muhaliflerin operasyonu sonrasında Şam'dan Rusya'ya kaçan Suriye'nin devrik lideri Beşar Esad, bir darbe de 2000 yılında evlendiği eşi Esma Esad'dan yedi.

İNGİLİZ VATANDAŞLIĞINI KULLANMAK İSTİYOR

Londra'da doğan ve evlendikten sonra Suriye'ye taşınarak bankacılık kariyerini bırakan Esma Esad'ın, Moskova’daki koşullarından mutlu olmadığı ve Londra’ya gitmek için boşanma talebinde bulunduğu öğrenildi

HaberTürk'teki haberine göre aynı zamanda İngiltere vatandaşı olan Esma Esad, Rus mahkemesine başvurup Moskova’dan ayrılabilmek için özel izin talep etti. Beşar Esad’ın Rusya tarafından sığınma talebi kabul edilmiş olsa da, Rusya’daki yetkili makamlar tarafından sıkı kısıtlamalara tabi tutulduğu, Moskova’yı terk etmesi veya herhangi bir siyasi faaliyette bulunmasının kesinlikle yasaklandığı belirtiliyor.

Öte yandan Beşar Esad’ın mal varlığı ve parasına erişimi de Rus makamları tarafından donduruldu. Bu durum da Esad ailesinin maddi gücünü kısıtlıyor.