Beşar Esad'ın benzeri Diyarbakır’da görüntülendi! Herkes onu arıyordu

Şam'dan kaçan Esad tüm dünyada aranırken Diyarbakır'da Esad'a benzerliğiyle dikkat çeken abir şahıs sosyal medyanın diline düştü.

Esad rejimi karşıtı muhalif gruplar, 12 günlük ilerleyişten sonra Suriye'nin başkenti Şam'a girdi. Esad yönetimi, muhaliflerin Şam'da kontrolü ele almasından sonra düştü. Rejimin düşmesinden sonra Esad, Şam'dan kaçtı.

Esad'ın Rusya'da olduğu ve Putin tarafından sığınma hakkı verildiği öğrenildi. Konuya ilişkin herhangi bir yazılı açıklama ve detay henüz verilmedi.

Esad'a benzerliğiyle dikkat çeken adamın, Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde bir telefoncu dükkanından çıktığı anlar vatandaş tarafından kameraya alındı.

ESPRİLİ YORUMLAR ART ARDA GELDİ

Esad'a benzeyen adamın sokakta yürüdüğü anları kayıt altına alan bir vatandaş, 'Esad iki tane korumasıyla birlikte telefoncudan çıktı. Evet şimdi yürüyorlar.' İfadelerini kullandı.

Videonun sosyal medyaya düşmesiyle beraber kullanıcılar, "Gelir gelmez telefon hattı çıkarmış", "Aynısı ya aynısı" şeklinde esprili yorumlarda bulundu.