Besicilerin keçi sürüsüyle kar üzerinde 4 saatlik zorlu yolculuğu

Türkiye'nin en önemli hayvancılık merkezlerinden biri olan Muş'ta 1 milyon 300 küçükbaş hayvan bulunuyor.

Muşlu besiciler zorlu kış şartlarında da mesleklerini devam ettiriyor. Şehir merkezine yaklaşık 50 kilometre uzaklıkta bin 800 rakımda bulunan Yukarıyongalı köyündeki besiciler, kış mevsiminin belli bir kısmında Omurlar mezrasında besledikleri keçilerini dağların arasındaki karlı ve sisli patikalardan geçirerek köyle ulaştırdı.

ZORLU YOLCUKTA ZAMAN ZAMAN YOLLARINI KAYBETTİLER

Mezradaki yemin tükenmesiyle bu zorlu yolculuğa çıkmak zorunda kalan besiciler, yoğun siste görüş mesafesinin düşmesiyle zaman zaman yollarını kaybettiklerini belirtti. Bazı kesimlerde kar kalınlığının yarım metreye ulaştığı yaklaşık 6 kilometrelik zorlu yolda, tek sıra halinde ilerleyen keçi sürüsünün güvenliğini ise çoban köpekleri sağladı.

Dik yamaçlar ve zorlu arazilerden geçirilerek 4 saatlik yolcuğunun ardından Yukarıyongalı köyüne getirilen keçi sürüsü ahırda bir süre dinlendirildikten sonra kar üzerinde bulunan yemliklerden saman verildi.

"ÇİLE ÇEKTİK ZORLUKLARLA 4 SAATTE KÖYE GELDİK"

Kötü hava şartlarından dolayı 4 saat süren zorlu yolculun ardından köye sorunsuz bir şekilde vardıkları söyleyen sürü sahibi Eyüp Omur, sürünün mezradan köye getirilme yolcuğunun zorlu geçtiğini belirterek, “Hayvanlarımızı Omurlar mezrasında besliyorduk ve bugün itibariyle köye getirdik. Mezradan köyümüze olan mesafe 6 kilometredir. Yolda bayağı bir zorluk çektik. Sis ve kar vardı yolda. 4 saatlik yolculuk sonrasında çok şükür sağ salim köyümüze geldik. Yolda çok sis vardı. Bazı zamanlar yolu şaşırıyorduk. Çile çektik, zorluklarla 4 saatte köye geldik” dedi.