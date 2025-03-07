Beşiğin üzerine kapı düştü! Çatlak bina boşaltıldı

Antalya'nın Serik ilçesinin Kökez Mahallesi Yazır Caddesi'nde bulunan 3 katlı bir apartmanda meydana gelen çatlaklar nedeniyle can güvenliği açısından riskli görülen binada yaşayan 8 aile, hayatlarının şokunu yaşadı. İftar sonrası bir dairede 5 aylık bir bebeğin yattığı beşiğin üzerine kapı düştü. Olayın ardından polis, AFAD ve zabıta ekipleri hızlıca müdahale etti.

BİNA TAHLİYE EDİLDİ

Olay yerine sevk edilen ekipler, yaptıkları incelemeler sonucu binanın çatlaklar nedeniyle tahliye edilmesi gerektiğini belirledi. 9 dairesi bulunan 3 katlı binada yaşayan 33 kişi, güvenlik amacıyla görevli ekipler tarafından tahliye edildi ve bina mühürlendi. Zabıta ekipleri, binanın çevresini güvenlik önlemi olarak demir bariyerlerle çevirdi. Bina sakinlerinden bazıları evlerini terk ederken, bazıları ise yanlarına kişisel eşyalarını aldı.

BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI AÇIKLAMA YAPTI

Serik Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Hamza Çimen, yaptığı açıklamada, "Daha önceki bilirkişi raporlarında binanın taşıyıcı sisteminde herhangi bir hasar olduğuna dair bilgi gelmemişti. Ancak şu anki gözlemlerimizde binada ciddi çatlaklar olduğu görülmüştür. Bu nedenle, binanın sağlam olduğuna dair bir rapor ya da bir kurumdan herhangi bir bilgi gelene kadar can ve mal güvenliği açısından bina kullanıma kapatılmıştır" dedi.

SÜREÇTEN ŞİKAYETLER

Apartman sakinlerinden Umut Dalka, binayı 2018 yılında satın aldıklarını ve 2020'nin başlarında çatlakların başladığını söyledi. "Adli makamlara başvurduk, 2023 Ağustos ayında ise giriş katları için tadilat önerisi geldi. Ancak, 19 ay boyunca resmi makamlardan bir geri dönüş almadık ve binada hiçbir güçlendirme yapılmadı" diyerek durumu özetledi. Ayrıca, "Bilirkişi raporunda binanın tadilatla kurtarılamayacağı, yıkılması gerektiği belirtildi. Buna rağmen hiçbir şey yapılmadı" dedi.

"BEBEĞİMİ KAYBEDEBİLİRDİM"

Umut Dalka, çatlağın ve kapı düşmesinin ardından bebeği için çok korktuklarını belirtti ve, "Binanın terazisi kaybolmuştu, kapı çerçevesiyle birlikte beşiğin üzerine düştü. Bebeğimi kaybedebilirdik" dedi. Eşi Serpil Dalka ise, "Çok korktuk, ne yapacağımızı bilemedik. Bu binanın yeniden yıkılıp yapılmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

BİNADA GEÇMİŞTE SORUNLAR YAŞANDI

2020 yılında başlayan çatlaklar sonrası, bina sakinleri adli makamlara başvurarak müteahhit hakkında şikayette bulundu. 2023 yılına gelindiğinde ise, giriş katlarına tadilat yapılması gerektiği konusunda bilirkişi raporu verildi, ancak hiçbir işlem yapılmadığı öğrenildi.