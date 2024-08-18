Besihanede yangın: 5 büyük hayvan telef oldu

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçe merkezinde bir akaryakıt istasyonunun yan tarafında bulunan besihanede henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü yangın çıktı.

Edinilen bilgilere göre, içerisinde saman balyalarının da bulunduğu besihanede alevler bir anda her yeri sararken, dumanları gören çevredekilerin haber vermesiyle bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Bölgeye gelen ekipler hızlı bir şekilde yangına müdahale ederken besihanede bulunan 5 büyükbaş hayvanın ise telef olduğu tespit edildi.

Yangın itfaiye ekiplerinin yoğun uğraşları sonucu kontrol altına alınırken, iş makineleri ile de müdahale edilen yangın yaklaşık 2 saat sonra söndürüldü.

Yangının çıkışı sebebiyle ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.