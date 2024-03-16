Beşiktaş: 1 Antalyaspor: 2

Trendyol Süper Lig’in 30. haftasında, Fernando Santos yönetimindeki Beşiktaş, Sergen Yalçın’ın Antalyaspor’u ile karşılaştı.

Tüpraş Stadyumu’nda gerçekleşen karşılaşmayı Antalyaspor, 5. dakikada Bünyamin Balcı’nın ve 38. dakikada Adam Buksa’nın penaltıdan attığı gollerle 2-1 kazandı. Beşiktaş’ın golü ise 46. dakikada Ernest Muçi’den geldi.

Maçın son anlarında inanılmaz gelişmeler yaşandı! 90+5. dakikada bir köşe vuruşunda ileri çıkan kaleci Mert Günok’un kafa vuruşu Naldo’dan sekip dışarı çıktı. VAR incelemesi sonucu hakem Burak Pakkan penaltı kararı verdi. Penaltıyı kullanan Rashica, topa vurduğu sırada dengesini kaybederek topa iki kez dokundu ve bu yüzden gol geçersiz sayıldı.

Bu sonuçla Beşiktaş, ligde üst üste üçüncü yenilgisini alarak 46 puanda kaldı, Antalyaspor ise puanını 41’e çıkardı.

Ligdeki bir sonraki haftada Antalyaspor, evinde Ankaragücü ile karşılaşacakken, Beşiktaş ise deplasmanda Başakşehir ile mücadele edecek.