Teknik direktör Sergen Yalçın raporları doğrultusunda çalışmalarına başlayan Beşiktaş yönetimi, 5 Ocak 2026'da başlayacak transfer döneminde takımı güçlendirmeyi hedefliyor.

Milliyet Gazetesi'nin haberine göre, Beşiktaş hem 6 hem 8 numarada oynayabilecek bir orta saha oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor. Yönetim, daha sonrasında ise 23 yaş altı yabancı oyuncu transferine yönelecek.

Süper Lig'de kulüplerin A takım listesine 14 yabancı oyuncu yazma bulunuyor. Fakat yabancılardan en az ikisinin 1 Ocak 2002 veya sonraki tarihlerde doğmuş olması gerekiyor.

Beşiktaş sezon başında 12 yabancı futbolcuyu listesine yazmış, 23 yaş altı oyuncu kontenjanını ise boş bırakmıştı.

Scouting Direktörü Eduard Graf'ın bir süredir 23 yaş altı yabancılar konusunda özel çalışma yürüttüğü öğrenildi. Graf, belirlediği isimleri teknik heyete sunduğu ve bu oyuncuların Sergen Yalçın tarafından izlendiği belirtildi.