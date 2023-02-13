Afet bölgesi için ihtiyaç listesini açıkladı. Beşiktaş acil koduyla paylaştı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından spor kulüpleri de yardım çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Vodafone Park Deprem Yardım Merkezi’ne gelen çocuk, genç, yaşlı demeden herkes ihtiyaç malzemelerinin tasniflenerek kolilenmesinde büyük çaba harcıyor.

Beşiktaş resmi twitter hesabından afet bölgesinde en çok ihtiyaç olan malzemelerin listesini paylaştı.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Afet bölgeleri için acil hijyen ve sağlık ürünlerine ihtiyaç var. Bu malzemeleri ihtiyaç sahiplerine göndermemiz için Vodafone Park yardım merkezimize ulaştırabilirsiniz.



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