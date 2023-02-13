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Afet bölgesi için ihtiyaç listesini açıkladı. Beşiktaş acil koduyla paylaştı

Beşiktaş Vodafone Park'ta kurulan yardım merkezinde gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürüyor. Depremzedelere gönderilmek üzere yola çıkacak tırlara yüklemeler devam ederken Siyah - Beyazlılar acil olan ihtiyaç malzemeleri kalem kalem paylaştı.

Haber Giriş: 13 Şubat 2023 Pazartesi - 00:02
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Beşiktaş acil koduyla ihtiyaç listesi paylaştı

Afet bölgesi için ihtiyaç listesini açıkladı. Beşiktaş acil koduyla paylaştı
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Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından spor kulüpleri de yardım çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.
Vodafone Park Deprem Yardım Merkezi’ne gelen çocuk, genç, yaşlı demeden herkes ihtiyaç malzemelerinin tasniflenerek kolilenmesinde büyük çaba harcıyor.
Beşiktaş resmi twitter hesabından afet bölgesinde en çok ihtiyaç olan malzemelerin listesini paylaştı.
Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
Afet bölgeleri için acil hijyen ve sağlık ürünlerine ihtiyaç var. Bu malzemeleri ihtiyaç sahiplerine göndermemiz için Vodafone Park yardım merkezimize ulaştırabilirsiniz.

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