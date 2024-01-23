Beşiktaş Adana Demirspor karşısında. İlk 11 belli oldu. Fernando Santos neşteri vurdu

Beşiktaş, Süper Lig'in 22. hafta maçında bu akşam sahasında Adana Demirspor ile karşı karşıya gelecek.
Tüpraş Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak maçın hakemi Atilla Karaoğlan.
Son maçta Pendikspor karşısında hezimete uğrayan siyah beyazlı takımın kadrosunda önemli değişiklikler bekleniyor.
Teknik direktör Fernando Santos'un bambaşka bir ilk 11'i sahaya süreceği öğrenildi.
7 FUTBOLCUSU YOK
Beşiktaş'ta 7 futbolcu bu akşam yok.
Afrika Kupası'ndaki Omar Colley, Daniel Amartey, Arthur Masuaku ve Vincent Aboubakar'ın yanı sıra sakatlıkları süren Salih Uçan, Alex-Oxlade Chamberlain ve Amir Hadziahmetovic forma giyemeyecek.
Ayrıca Mert Günok, Necip Uysal, Tayfur Bingöl ve Gedson Fernandes de sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
İLK 11 BELLİ OLDU
Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos'un Pendikspor karşısında alınan farklı yenilginin ardından ilk 11'de değişiklikler yaptığı öğrenildi.
Buna göre siyah beyazlı takımın sahaya Mert, Svensson, Talha, Zaynutdinov, Umut, Semih, Necip, Ghezzal, Gedson, Rashica, Cenk 11'iyle çıkması bekleniyor.
Adana Demirspor'un muhtemel 11'i de şu şekilde:
Magomedaliev, Abdurrahim, Semih, Gravillon, Cisse, Emre, Akintola, Michut, Dorukhan, Yusuf, Stambouli.