Beşiktaş Adana Demirspor karşısında. İlk 11 belli oldu. Fernando Santos neşteri vurdu

Beşiktaş, Süper Lig'in 22. hafta maçında Adana Demirspor ile karşı karşıya gelecek. İlk 11 belli oldu. Teknik direktör Fernando Santos revizyon yapacak.