Beşiktaş alev alev! Tammy Abraham geldi onlar gidiyor

Gelecek sezon için hücum hattını güçlendirmek için Tammy Abraham'ı kadrosuna katan Beşiktaş, bu pozisyondaki değişim çalışmalarına hız kazandırmış durumda. Kara Kartal'da bu doğrultuda ayrılıklar yaşanabilir.

BEŞİKTAŞ SEMİH KILIÇSOY İÇİN 15 MİLYON EURO İSTİYOR

Beşiktaş’ın parlayan genç yeteneği Semih Kılıçsoy’a Avrupa kulüplerinin ilgisi her geçen gün artıyor.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden; Aston Villa, Newcastle United ve Championship temsilcisi Leeds United’ın radarında olan 19 yaşındaki forvet için Hollanda’dan Utrech’in de ilgisi sürüyor. Kulüp, 15 milyon euroya Semih’i elden çıkarmaya hazır.

CIRO IMMOBILE GİDİYOR

Kartal’ın gözden çıkardığı Ciro Immobile, Serie A ekibi Bologna ile yıllık 2.5 milyon euro karşılığında anlaşmaya vardı. 35 yaşındaki İtalyan golcünün 2 yıllık sözleşmeye imza atacağı belirtildi. İtalyan basını; Immobile’nin Beşiktaş ile sözleşme fesih görüşmelerinde de orta yolu bulduğunu ifade etti. İtalyan golcünün siyah-beyazlılardan, 2 milyon 200 bin euro alacağı bildirildi.