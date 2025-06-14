Beşiktaş, Anadolu Efes'i tatile gönderdi: Finalde derbi var

Basketbol Süper Ligi play-off yarı final ilk maçında Beşiktaş ile Anadolu Efes karşılaştı.
BJK Fibabanka Spor Salonu’nda (Akatlar) oynanan maçta Beşiktaş ilk çeyreği 21-17 önde bitirdi. Dengeli geçen karşılaşmada ikinci periyotta da üstünlüğünü koruyan Beşiktaş, devreye 48-40 önde gitti.
İkinci yarıda da üstünlüğünü sürdüren Beşiktaş, 3. çeyreği 66-61 önde kapattı. Son çeyrekte rahat bir oyun sergileyen Beşiktaş farkın kapanmasına izin vermeyerek karşılaşmayı 82-75 kazandı.
Kartal'da Jonah Mathews 13'ü son çeyrekte bulduğu 30 sayıyla maçın yıldızı oldu.
Bu sonuçla Beşiktaş seride durumu 3-2 yaparak finalde Fenerbahçe’nin rakibi oldu.
Finalde serinin ilk maçı Fenerbahçe Beko’nun ev sahipliği 17 Haziran Salı günü 20.30’da Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak.