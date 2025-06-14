Beşiktaş, Anadolu Efes'i tatile gönderdi: Finalde derbi var

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Beşiktaş, Anadolu Efes'i tatile gönderdi: Finalde derbi var

Basketbol Süper Ligi yarı finalinde Beşiktaş, Akatlar'da binlerce taraftarının desteğiyle Anadolu Efes'i 82-75 yendi ve seriyi 3-2 kazandı. Siyah beyazlılar finalde EuroLeague şampiyonu Fenerbahçe Beko ile karşılaşacak.

Basketbol Süper Ligi play-off yarı final ilk maçında Beşiktaş ile Anadolu Efes karşılaştı.

BJK Fibabanka Spor Salonu’nda (Akatlar) oynanan maçta Beşiktaş ilk çeyreği 21-17 önde bitirdi. Dengeli geçen karşılaşmada ikinci periyotta da üstünlüğünü koruyan Beşiktaş, devreye 48-40 önde gitti.

İkinci yarıda da üstünlüğünü sürdüren Beşiktaş, 3. çeyreği 66-61 önde kapattı. Son çeyrekte rahat bir oyun sergileyen Beşiktaş farkın kapanmasına izin vermeyerek karşılaşmayı 82-75 kazandı.

Kartal'da Jonah Mathews 13'ü son çeyrekte bulduğu 30 sayıyla maçın yıldızı oldu.

Bu sonuçla Beşiktaş seride durumu 3-2 yaparak finalde Fenerbahçe’nin rakibi oldu.

Finalde serinin ilk maçı Fenerbahçe Beko’nun ev sahipliği 17 Haziran Salı günü 20.30’da Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak.

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