Beşiktaş anlaşamamıştı. Hatayspor Nijeryalı yıldızı getiriyor

Süper Lig ekibi Hatayspor, transfer yasağını kaldırmak için uğraşırken, kadrosunu güçlendirmek için de boş çalışıyor.
Bordo-beyazlılar, İtalya Serie B’de fırtına gibi esen Nijeryalı golcü David Okereke’yi kiralık olarak kadrosuna katmak üzere.
Cremonese’de forma giyen 26 yaşındaki santrfor David Okereke için 6 aylık kiralama teklifinde bulunuldu. Teklif edilen sözleşmede satın alma opsiyonunun da bulunduğu öğrenildi.
David Okereke, sezon başında Beşiktaş’ın transfer listesinde yer alıyordu. Ancak siyah-beyazlılar, Club Brugge’ten Cremonese’ye kiralanan oyuncuyla anlaşamamıştı.
Okereke; Cremonese ile bu sezon 19 maça çıkt, 2 gol, 2 asistlik performans sergiledi. Nijeryalı forvet, takımının en skorer ismi konumunda. Ayrıca Serie B’de en çok şut çeken (51) ve en çok şut pası veren (25) oyuncu oldu.
Süper Lig ekibi Hatayspor, transfer yasağını kaldırmak için uğraşırken, kadrosunu güçlendirmek için de boş çalışıyor.