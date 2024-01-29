Beşiktaş anlaşamamıştı. Hatayspor Nijeryalı yıldızı getiriyor

Süper Lig ekibi Hatayspor, transfer yasağını kaldırmak için uğraşırken, kadrosunu güçlendirmek için de boş çalışıyor.

Bordo-beyazlılar, İtalya Serie B’de fırtına gibi esen Nijeryalı golcü David Okereke’yi kiralık olarak kadrosuna katmak üzere.

Cremonese’de forma giyen 26 yaşındaki santrfor David Okereke için 6 aylık kiralama teklifinde bulunuldu. Teklif edilen sözleşmede satın alma opsiyonunun da bulunduğu öğrenildi.

David Okereke, sezon başında Beşiktaş’ın transfer listesinde yer alıyordu. Ancak siyah-beyazlılar, Club Brugge’ten Cremonese’ye kiralanan oyuncuyla anlaşamamıştı.

Okereke; Cremonese ile bu sezon 19 maça çıkt, 2 gol, 2 asistlik performans sergiledi. Nijeryalı forvet, takımının en skorer ismi konumunda. Ayrıca Serie B’de en çok şut çeken (51) ve en çok şut pası veren (25) oyuncu oldu.