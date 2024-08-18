Beşiktaş Antalyaspor maçının ilk 11'leri belli oldu

Trendyol Süper Lig’in ikinci haftasında Beşiktaş sahasında Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek.
21.45’te Türpaş Stadyumu’nda başlayacak olan mücadeleyi Mehmet Türkmen yönetecek.
Karşılaşmanın başlamasına artık 1 saatten az bir zaman kalırken ilk 11’ler belli oldu.
İşte ilk 11’ler:
Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Paulista, Colley, Emirhan Topçu, Al-Musrati, Gedson, Rashica, Semih, Rafa Silva, Immobile
Antalyaspor: Antalyaspor: Piric, Kelven, Emrecan, Veysel, Güray, Erdal Rakip, Soner, Van de Streek, Erdoğan, Larsson, Samudio