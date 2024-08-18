Beşiktaş Antalyaspor maçının ilk 11'leri belli oldu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Beşiktaş Antalyaspor maçının ilk 11'leri belli oldu

Beşiktaş sahasında Antalyaspor ile kozlarını paylaşacak.

Trendyol Süper Lig’in ikinci haftasında Beşiktaş sahasında Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek.

21.45’te Türpaş Stadyumu’nda başlayacak olan mücadeleyi Mehmet Türkmen yönetecek.

Karşılaşmanın başlamasına artık 1 saatten az bir zaman kalırken ilk 11’ler belli oldu.

İşte ilk 11’ler:

Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Paulista, Colley, Emirhan Topçu, Al-Musrati, Gedson, Rashica, Semih, Rafa Silva, Immobile

Antalyaspor: Antalyaspor: Piric, Kelven, Emrecan, Veysel, Güray, Erdal Rakip, Soner, Van de Streek, Erdoğan, Larsson, Samudio

Öne Çıkanlar
Birçok kişi bilmiyordu ; Salatalıkları dondurmak bakın ne işe yarıyor
Birçok kişi bilmiyordu ; Salatalıkları dondurmak bakın ne işe yarıyor
Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezon kadrosu belli oldu... Kadroya iddialı 5 yeni isim
Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezon kadrosu belli oldu... Kadroya iddialı 5 yeni isim
Yerlikaya açıkladı. Aracında bulunduranlara ceza yağdı ve devamı gelecek
Yerlikaya açıkladı. Aracında bulunduranlara ceza yağdı ve devamı gelecek
Milletin Meclisi bu olmamalı. Prof. Dr. Cevdet Bozkuş yazdı
Milletin Meclisi bu olmamalı. Prof. Dr. Cevdet Bozkuş yazdı
Son dönemde yerli turistlerin akın ettiği ilçe ; Bodrum'dan güzel ve ucuz
Son dönemde yerli turistlerin akın ettiği ilçe ; Bodrum'dan güzel ve ucuz
Hem kurnaz hem pintiler | Evinde misafir istemeyen 4 burç belli oldu
Hem kurnaz hem pintiler | Evinde misafir istemeyen 4 burç belli oldu
Son Haberler
AKP'yi kahreden ölüm haberi. Erdoğan mesaj yayınladı Gündem
AKP'yi kahreden ölüm haberi. Erdoğan mesaj yayınladı
17 Ağustos’un yıl dönümünde İstanbul’da deprem buluşması Yerel Haberler
17 Ağustos’un yıl dönümünde İstanbul’da deprem buluşması
Arkeologlardan tarihi değiştirecek keşif: Gizli imparatorluk ortaya çıktı Yaşam
Arkeologlardan tarihi değiştirecek keşif: Gizli imparatorluk ortaya çıktı
Mourinho olaylı maç sonrası ayağının tozuyla oraya gitti Spor
Mourinho olaylı maç sonrası ayağının tozuyla oraya gitti
Trabzon'un rakibi St. Gallen coştu Spor
Trabzon'un rakibi St. Gallen coştu
MotoGP'de Bagnaia fırtınası Spor
MotoGP'de Bagnaia fırtınası