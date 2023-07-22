Beşiktaş Ante Rebic için yeniden devrede

Editör: Ökkeş Bölükbaşı

Jean Onana ve Daniel Amartey’i kadrosuna katarak transferde hız kazanan siyah-beyazlılar kanat transferinde rotayı yeniden Ante Rebic’e çevirdi.

RESMİ TEKLİF İLETİLDİ

beIN Sports'un haberine göre siyah-beyazlılar Ante Rebic’i kiralamak için kulübü Milan’a ilk teklifini yaptı.

DAHA ÖNCE DE İSTEMİŞLERDİ

Beşiktaş Hırvat oyuncu için daha önce de kiralama teklifinde bulunkmuş ancak İtalyan ekibinin Rebic’i bonservisiyle birlikte göndermek istemesi sebebiyle transferde mutlu sona ulaşamamıştı.

PERFORMANSI

29 yaşındaki kanat oyuncusu, Milan’da formasıyla çıktığı 123 karşılaşmada 29 gol ve 17 asistlik performans sergiledi.