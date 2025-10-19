Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında deplasmanda Konyaspor'la karşı karşıya gelecek. 22 Ekim Çarşamba günü oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.

Siyah beyazlı ekip, maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla başladı. BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenmanda, kondisyon ve taktik çalışması yapıldı.

Dün Gençlerbirliği ile oynanan maçta forma giyen futbolcular, salonda rejenerasyon çalışması yaparak günü tamamladı. Diğer futbolcuların ısınma koşuları ve 5’e 2 top kapma çalışmasıyla başladıkları idman, çift kale maçlarla sona erdi.

Konyaspor da Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Recep Uçar yönetiminde gerçekleştirildiği antrenmanla çalışmalarına başladı.

Kocaelispor maçında 11’de forma giyen futbolcular, yenileme çalışması yaptı. Sahada topla ısınma ile başlayan antrenman, dar alanda pas oyunu ile devam etti. Antrenman yarı sahada çift kale maçla tamamladı.