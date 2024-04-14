Beşiktaş Asbaşkanı ayrılığın perde arkasını açıkladı. Asıl sebep ortaya çıktı

Beşiktaş Asbaşkanı Onur Göçmez Samsunspor beraberliği sonrasında Fernando Santos’un takımdan gönderilmesine dair açıklamalarda bulundu.

“BEŞİKTAŞ BU ŞEKİLDE TOP OYNAYAMAZ”

"Bugün yaklaşık 25 bin Beşiktaş taraftarı, takımı izlemeye geldi. Onlara teşekkür ediyorum. Geçmiş bayramımızı da kutluyorum. Bugün karşınızda olmamızın sebebi, yaklaşık yarım saat önce, ben, Feyyaz Hocamız ve yöneticimiz Kaan Bey'le bir toplantı gerçekleştirdik. 4 ay önce göreve geldik. Planlamadığımız birçok şeyle karşılaştık. Futbol takımını ayağa kaldırmak önceliklerimizden biriydi. Bununla ilgili çalışmalar yaptık. Hedefimiz üçüncülük ve kupayı almaktı. Ama geldiğimiz noktada, skorlardan bağımsız söylüyorum. Beşiktaş bu şekilde top oynayamaz. Futbolda yenilebilirsiniz ama Beşiktaş üstün oynayan takımdır."

“GEÇEN HAFTA MÜDAHALE ETTİK”

"Geçen hafta başkanımız takımla bir toplantı yaptı. Biz bu süreci geçen hafta itibariyle başlattık. Bugün çok güzel bir Beşiktaş beklerdik. Geçen hafta yapılan müdahalenin tepkisini beklerdik. Ama geldiğimiz noktada, Santos gelmeden önce nasıl gelmesine karar verdiysek, bugün de ortak fikirle ayrılma kararı alındı. Kendisi basın toplantısı yaptı, daha sonra bizler görüştük ve karşılıklı yollarımızı ayırdık"

“AÇIK BİR YÖNETİM TARZI GÖSTERMEYE ÇALIŞIYORUZ”

"Biz çok açık bir yönetim tarzı göstermeye çalışıyoruz. Beşiktaş'ın çıkarlarını gözetmeye çalışıyoruz. Biz Beşiktaşlıyız, bir taraftar ne kadar üzülüyorsa, bizler de aynı sorunları yaşıyoruz. Bugün itibariyle sayın Santos ile yollarımız ayrılmıştır. Beşiktaş'ın bir kupa hedefi vardır. Bunun için tüm taraftarına mesajımız net, birlik ve beraberlik içinde hedefimize ilerleyelim. Bu yönetimin önünde bir sezon vardır. Beşiktaş taraftarı, birlik, beraberlik içerisinde kupayı alacak ve ligi en iyi şekilde tamamlayacaktır. Sosyal medyada bazı yanlış bilgiler dolaşıyor. Bizim ağzımızdan bir şey çıkmadan, bunları desteklemeyelim. Kontrat konusu söz konusu, Santos'la yapılan kontrat, Beşiktaş'ın yaptığı son yıllardaki en iyi kontratlardan bir tanesidir. 500 bin euro, mayıs ayında başlayacak. Hukuksal boyutta süreci noktaladık. Taraftarımızdan tek beklentimiz destektir. Beşiktaş çok büyük bir takımdır. Gündem yaratır. Lütfen taraftar bize güvenmeye devam etsinler. Biz bugün güzel oyun izletmeliydik. Ama en kısa zamanda Beşiktaş'ı en iyi yere taşımak için en iyi mücadeleyi vereceğiz."

“KADRO DIŞI OLACAK MI”



"O tarz kararlar, Samet Hocamız, Feyyaz Hocamız ve hocamızın alacağı karardır. Beşiktaş formasını giyen herkes o formanın hakkını verecektir. Biz neyi, nerede söyleyeceğimizi çok iyi biliyoruz. Beşiktaş formasını giyen herkese net mesajımız, yarın itibariyle herkrkesin Beşiktaş formasını giydiğinin farkına varması gerekiyor. Bizim yönetimimiz, süreklilikten yanadır. Süreklilik, Beşiktaş'a başarı getirir. Biz seneye, 5 yıl başarılı olmak istiyoruz. Kupaların hepsini istiyoruz. Hocanın bugün gitmesi, bazı şeyleri görmediğimiz anlamına gelmiyor. Herkes yarın itibariyla kendine gelip, Beşiktaş için mücadele etmesi gerekiyor."

“BEŞİKTAŞ GÖZ YUMAMAZ”

"Beşiktaş karar almak zorundadır. Beşiktaş, bazı şeylere göz yumamaz. Biz gerekli gözlemlerimizi yaptık. Beşiktaş Yönetimi olarak biz bu sorumluluğu alıyoruz. Bugün itibariyle Santos ile yollarımızı ayırdık. Sezon sonuna kadar Samet Aybaba liderliğinde Serdar Topraktepe ile devam edeceğiz. Yarından itibaren kupayı almak için mücadelemizi vereceğiz. Hayat bir risktir. Biz bugün bir karar aldık, bu kararın arkasındayız"

“YENİ TEKNİK DİREKTÖR HENÜZ ERKEN”

"Yeni teknik direktör henüz erken, biz şu anda bu sezonu en iyi yerde bitirmeye odaklandık. Beşiktaş her maçı kazanmak için mücadele edecek. Önümüzdeki sezon için, sezon bittikten sonra çalışmalara başlayacağız."

“SERDAR TOPRAKTEPE İLE DEVAM EDECEĞİZ”

"Samet Aybaba kulübeye inmeyecek. Bir komite olarak düşünün. A'dan Z'ye hepimiz o kupaya odaklandık. Sezon sonuna kadar Samet Aybaba'nın liderliğinde Serdar Topraktepe ile devam edeceğiz."