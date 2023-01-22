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Emre Kocadağ'dan Selahattin Baki'ye flaş cevap

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, Kayserispor galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki'ye flaş bir cevap verdi.

Haber Giriş: 22 Ocak 2023 Pazar - 18:44
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Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ'dan flaş açıklamalar

Emre Kocadağ'dan Selahattin Baki'ye flaş cevap
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Beşiktaş, Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Kayserispor'u 2-0 mağlup etti. 

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, maçın ardından açıklamalarda bulundu. 

METE KALKAVAN'I ELEŞTİRDİ
Emre Kocadağ açıklamasında; "Mete Kalkavan, Beşiktaş maçlarında kendini stres altında hissediyor ve takdir haklarını rakipten yana kullanıyor.

Mensah'ın ikinci sarısını vermedi. Rosier'in pozisyonu öncesindeki dirseği görmüyor ancak bizim oyuncularımıza kolay kart çıkarıyor." dedi. 

Asbaşkan transfer hakkında; "1-2 takviye daha yapmayı düşünüyoruz." sözlerini sarf etti. 

FENERBAHÇE YÖNETİCİSİ SELAHATTİN BAKİ'YE FLAŞ YANIT
Kocadağ sözlerinin devamında; "Fenerbahçe Yöneticisi Selahattin Baki bana tavsiyede bulunmuş.

Ben Beşiktaş'ta yöneticilik yaptığım dönemde 3'ü şampiyonluk 5 kupa gördüm. Kendisinden tavsiye alacağım bir durum ortada görmüyorum." açıklamasında bulundu. 

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