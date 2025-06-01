Beşiktaş Aslan yuvasından elini kolunu sallayarak yarı finale çıktı

Basketbol Süper Ligi play-off yarı finalinde Anadolu Efes’in rakibi Beşiktaş Fibabanka oldu.
Galatasaray ile Beşiktaş Fibabanka, Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ikinci maçında Sinan Erdem Spor Salonu’nda karşı karşıya geldi.
Karşılaşmada ilk çeyreği Galatasaray, 29-23 önde kapattı. İkinci çeyrekte 36 sayı bulan Beşiktaş, 59-56 üstünlükle devre arasına gitti.
İkinci yarıda rakibine büyük üstünlük kuran Beşiktaş, üçüncü çeyreği 92-73 önde kapattığı maçta rakibini 107-85 mağlup etti.
Bu sonuçla serilerde 2-0’ı yakalayan Beşiktaş, yarı finalde Anadolu Efes’in rakibi oldu.