Beşiktaş Aslan yuvasından elini kolunu sallayarak yarı finale çıktı

Kaynak: AA
Beşiktaş Aslan yuvasından elini kolunu sallayarak yarı finale çıktı

Basketbol Süper Ligi'nde Beşiktaş, Galatasaray deplasmanında 107-85 kazandı ve seriyi 2-0 bitirdi. Yarı finale yükselen Kartal'ın rakibi Anadolu Efes oldu.

Basketbol Süper Ligi play-off yarı finalinde Anadolu Efes’in rakibi Beşiktaş Fibabanka oldu.

Galatasaray ile Beşiktaş Fibabanka, Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ikinci maçında Sinan Erdem Spor Salonu’nda karşı karşıya geldi.

Karşılaşmada ilk çeyreği Galatasaray, 29-23 önde kapattı. İkinci çeyrekte 36 sayı bulan Beşiktaş, 59-56 üstünlükle devre arasına gitti.

İkinci yarıda rakibine büyük üstünlük kuran Beşiktaş, üçüncü çeyreği 92-73 önde kapattığı maçta rakibini 107-85 mağlup etti.

Bu sonuçla serilerde 2-0’ı yakalayan Beşiktaş, yarı finalde Anadolu Efes’in rakibi oldu.

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