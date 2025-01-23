Beşiktaş, Athletic Bilbao'yu yere serdi! Eğlenceli paylaşım

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Athletic Bilbao Tiktok hesabının Beşiktaş maçının ardından eğlenceli bir video paylaşıldı.

UEFA Avrupa Ligi 7. hafta maçında Beşiktaş, Athletic Bilbao'yu 4-1'lik mağlup etmeyi başardı. Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde bu maça kadar yenilgi yüzü görmeyen Athletic Bilbao, ilk mağlubiyetini Beşiktaş karşısında aldı. Siyah-beyazlılara galibiyeti getiren golleri Milot Rashica (2), Rafa Silva ve Joao Mario kaydetti.

BEŞİKTAŞ YERE SERDİ

Maçın ardından Athletic Bilbao Tiktok hesabından eğlenceli bir video paylaşıldı. İspanyol ekip Beşiktaş'a gelene kadar önüne çıkan her rakibini mağlup ederek yere sererken siyah beyazlılar karşısında 4-1'lik sonuçla yere serildi. Bilbao'nun bu esprili paylaşımı sosyal medyada ses getirdi.

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