Beşiktaş ayağa kalktı bu nasıl forma

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Beşiktaş ayağa kalktı bu nasıl forma

Sosyal medyada dolaşan yeşil renkteki Beşiktaş formasına taraftarlar tepki gösterdi.

Yeni sezon öncesi Beşiktaş'ta forma tartışması başladı...

2024-2025 sezonunda giyeceği formaları yeni transferleriyle tanıtmıştı. İlk olarak Rafa Silva ile çubuklu forma gösterildi, ardından Immobile ile siyah dış saha forması tanıtıldı.

Son olarak efsane beyaz forma satışa sunuldu. Yapılan açıklamada, "Şahidimiz boğaz, efsanemiz beyaz! Siyah ve beyazın vazgeçilmez mirasını koruyacağımıza, Boğazın Efendisi’ne sonuna kadar destek olacağımıza #BeşiktaşlıSözü. Beşiktaş JK 2024/25 efsane beyaz forması şimdi satışta.​" ifadeleri kullanıldı.

Ancak sosyal medyada bir de yeşil renkte Beşiktaş forması dolaşıma sokuldu.

Tarihte daha önce eşi benzeri görülmemiş renklerdeki Beşiktaş formasını gören taraftarlar şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Kulüpten bu konuda resmi bir açıklama yapılmadı.

Ancak ilk gelen haberler; bu yeşil renkteki forma ile futbol takımının sahaya çıkmayacağı, sadece taraftara satış yapılacağı yönünde.

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