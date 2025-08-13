Beşiktaş ayrılığı resmen duyurdu!

Yeni sezonun kadro planlamasına devam eden Beşiktaş, geçen yaz Karagümrük'ten transfer ettiği 23 yaşındaki kanat oyuncu Can Keleş'in Kocaelispor'a kiralandığını açıkladı.
Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Profesyonel futbolcumuz Can Keleş, 2025-26 sezonu sonuna kadar Kocaelispor’a geçici transfer olmuştur.
Can Keleş’e yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."
Resmi Açıklama | Can Keleş— Beşiktaş JK (@Besiktas) August 13, 2025
Başarılar Can Keleş ????
???? https://t.co/jUiagiCmTD pic.twitter.com/THFFywf2vb
Genç futbolcu geçen sezonun ikinci yarısında da Kasımpaşa'ya kiralanmıştı. Keleş, Kasımpaşa ile ligin ikinci yarısında 3 gol, 3 asistlik performans sergilemişti.