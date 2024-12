Beşiktaş başkan adayı Serdal Adalı bombayı patlattı: Çalışacağı teknik direktörü ve transfer stratejisini açıkladı

Beşiktaş Kulübü'nde seçimli olağanüstü genel kurul toplantısı 22 Aralık Pazar, çoğunluk sağlanamazsa 29 Aralık Pazar günü yapılacak. Seçimde mevcut başkan Hüseyin Yücel'in karşısına rakip olarak çıkan Serdal Adalı projelerine ilişkin açıklamada bulundu.

Serdal Adalı'nın açıklamaları şu şekilde:

"BEŞİKTAŞ'IN İTİBARINA LEKE DÜŞÜRMÜŞTÜR"

"ÖLÜ TAKLİDİ YAPTI"

"ÖNÜMÜZDEKİ 3.5 YIL İÇİN TÜM GELİRİMİZ KIRDIRILMIŞ"

"Tüm bunlar yaşanırken Beşiktaş’ın gerçekleri ise 4 milyar TL daha artan borç yükü, neredeyse tamamı 2025 Mayıs sonrasına ertelenen bonservis ödemelerinin olduğu bir tablo. Bu verilere baktığımızda Beşiktaş’ın toplam borcu 1 yılda yüzde 45 seviyesinde bir artış göstermiştir. Mayıs sonuna kadar yaklaşık 50 milyon Euro, Aralık sonuna kadar da ikinci bir 50 milyon Euro açık olduğunu görüyoruz. Toplam 100 milyon Euro’dan bahsediyoruz. Önümüzdeki 3.5 sene için tüm gelirlerimiz kırdırılmış ve gelecek bir tek delikli kuruş dahi kalmamıştır. Plansızca yapılan bu transferler bütçede bu açığa sebebiyet vermiştir. Kadro mühendisliği yapılmadan, futbolla alakalı her yöneticinin kendine göre transfer politikası uygulamasının sonucu olarak da geldiğimiz nokta ortadadır. Kıymetli Beşiktaş taraftarı kırgın ve bir o kadar da kızgın olduğunu biliyorum. Sizlerle aynı duygularda olduğumu bilin. Ben de büyük bir hayal kırıklığı yaşıyorum. Beşiktaş’ın milyarlarca TL borçlandırıldığı 1 yıllık peri masalında kimin ne olduğu belli olmadan, hata yapanların özür dilemeden, suçlu var ise tespit edilmeden oldu-bittiye getirmeye sizler kadar ben de karşıyım. Bu yüzden Mayıs ayını beklemeden Beşiktaş başkanlığına aday oldum. Çünkü mevcut ellerde kalacak bir Beşiktaş’ın Mayıs ayında çok daha kötü bir hale geleceğini gördüm. Hepimiz kaostan, gerilimden, şahsi hesaplamalardan çok sıkıldık. Gelin hep birlikte algılarla yaratılan bu illüzyondan kurtulalım. Yaşadıklarımızla yüzleşip temiz, beyaz bir sayfa açmanın zamanı geldi, geçiyor bile. Geçtiğimiz seçim döneminde hakkımda yapılan tüm algı ve manipülasyonlara rağmen Beşiktaşlılara karşı veremeyeceğim hiçbir hesap, Beşiktaş’a mahcup hissedeceğim hiçbir konu yoktur. Ben bu camiaya yapamayacağım hiçbir şeyin sözünü vermedim. Hayali olan hiçbir projeyi de camiamla paylaşmadım. Allah razı olsun bunun karşılığında camiamızdan hep sevgi, güven ve teveccüh gördüm. Hepimiz bugün kişisel hırslarımızı, cepheleşmiş görüşlerimizi bir kenara bırakıp sadece Beşiktaş’ı düşünmezsek, Beşiktaş için bir araya gelemezsek bugün Serdal gider bir başkası gelir. Ötekileştiren dilden uzaklaşmalıyız. Artık Beşiktaş’ın kıymetli isimlerini küstürmekten vazgeçmeliyiz. Beşiktaş’ın şu an camianın her bir ferdine ve desteğine ihtiyacı vardır.

"3.5 SENELİK BİR PROJEKSİYON HAZIRLIYORUZ"

"5 FUTBOLCUNUN MALİYETİ 100 MİLYON EUROYA YAKINDIR"

"Geçtiğimiz seçimde duyduğumuz yıldız transferleri, A plus hocaları, 4 senede Beşiktaş’ın borcunu kapatacak projeleri ben de bu seçimde telaffuz edersem inanmayın çünkü bunlar gerçek değil. Beşiktaş’ta şu an itibarıyla ne ışıklı şovlar, ne cafcaflı transfer yapılmasının imkanı yoktur. Elbette Futbol takımımızın çeşitli bölgede transfer ihtiyacı var. Biz bu transferleri yapmak için gerekli gayreti göstereceğiz. Ocak transfer döneminde yapacağımız transferleri camiamızın iş insanları ve sponsorlarla çözeceğiz. Bunların görüşmelerini de yaptık. Kulübe ek bir maliyet yüklemeyeceğiz. Yabancı kontenjanı tamamen doludur. Geçtiğimiz 1 sene içinde transfer edilen 5 tane oyuncunun maliyeti 100 milyon Euro’ya yakındır. Beşiktaş’ın kendi bütçesi üzerinden transfer yapması imkansızdır. Kulübümüzün futboldaki geleceği için ne feda, ne sefa, ne cefa artık bir kurtuluş yolu değildir. Beşiktaş’ın tek seçeneği zekasını kullanmasıdır. Kulübe uygun bir futbol aklını ve stratejisi oluşturup yola çıkmasıdır. Bu da tek bir sezonu dahi çöpe atmadan takımımızı her geçen gün doğru adımlarla geliştirmekle mümkündür. Biz bunu gerçekleştireceğiz. Duygusallığı bir kenara bırakıp akıllı bir politika takip edeceğiz. Arabesk söylemlerle tribünlerle oynamayacağız. 30 Aralık itibarıyla Beşiktaş, sportif ve finansal olarak tüm planlarıyla gerçekçi, sağlam ve yaptığını bilen bir zeka dönemine girecek. Beşiktaş her şeyi planlayacak. Planlamadığı adımlar atmayacak. Bu söylediklerim sportif başarıdan uzak kalmak, hedef küçültmek anlamına gelmiyor. Söylediklerim başarının sürekliliğini hedefliyor. Beşiktaşlılar müsterih olsun. Biz Beşiktaş’ın hedeflerini biliyoruz. Kulübümüzü layık olduğu yerlere nasıl ulaştıracağız bunu da biliyoruz."