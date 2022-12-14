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Ahmet Nur Çebi: Karga mı kuş mu belli değil

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, amatör branşlara sponsor olan firmaların yetkilileriyle birlikte düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. İlginç mesajlar veren Çebi, "Amatör sporlarda basketbol biraz karışık durumda" dedi.

Haber Giriş: 14 Aralık 2022 Çarşamba - 15:36
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Beşiktaş Başkanı'ndan kafaları karıştıran açıklama

Ahmet Nur Çebi: Karga mı kuş mu belli değil
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Ahmet Nur Çebi, şöyle konuştu:

“Amatör sporlarda basketbol biraz karışık durumda. Amatör mü, karga mı, kuş mu belli değil. Ne amatör durumda ne profesyonel durumda. Salona gidiyorsunuz, birilerinin dolduruşa getirdiği 5-10 kişi kendisine bir alan bulup tezahürat yapıyor. Gelen kişilerin verdiği bilet parası, 1 güvenliğin ücretini karşılamıyor.

Basketteki başarının da 2 açıdan incelenmesi gerekiyor. Skorlar açısından kötü giden bir süreç var. Bir şeyleri başaracaksanız biraz acı çekmeyi bilmemiz lazım. Rakiplere baktığınızda ya büyük sponsorluklar var ya da kurumsal anlamda şirketlere ait takımlar var. Bunların arasında Beşiktaş, kendi camiasının desteğiyle bir yere gelebilir. Önce Akatlar ağzına kadar dolacak, bilet geliri yükselecek ve sponsorlar da bu ilgi karşısında sponsorluk bedellerini artıracak.

Basketboldaki bu sonuçlar kısa sürede düzelir. Geçen sene Bandırma’dan aldığımız genç çocuklarla takımın nasıl bir ivme kazandığını gördünüz. NBA’e gidenler oldu. Biz bu oyuncuları, sattığımız fiyatın neredeyse yüzde 5’ine, 10’una aldık. Bandırma’dan aldığımız 14 genç çocuk var. Bu çocukların kıymetlerini de göreceksiniz. Bu oyuncularla beraber gelişeceğiz. Dışarıdan alınıp gelinen basketçilere yıllarca, yıllık 35-40 milyon TL açık verdik. Acısını biz çekiyoruz ama varsın böyle olsun, gelecekte Beşiktaş dimdik ayakta olacaktır”

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