Beşiktaş bayramlaştı

Kaynak: İHA
Beşiktaş bayramlaştı

Beşiktaş Kulübü’nün geleneksel bayramlaşma töreni Tüpraş Stadyumu’nda gerçekleşti. Törende konuşan siyah-beyazlıların başkanı Hasan Arat, "Beşiktaş camiasının her türlü birlik ve beraberliği ihtiyacı var. Bu birlik ve beraberliği tüm Türkiye’ye gösterelim" dedi.

Kurban Bayramı dolayısıyla Beşiktaş Kulübü’nün geleneksel bayramlaşması Tüpraş Stadyumu’nda gerçekleşti.

Törene Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, siyah-beyazlı yöneticiler, kulüp bünyesinde bulunan şubelerden sporcular ve kulüp üyeleri katıldı.

Törende açıklamalarda bulunan Başkan Hasan Arat, "Her yaş grubundan sporcularımız bizim camiamız için çok kıymetli. Bu geleneğimizi devam ettireceğiz. Amatör şubelerimizde değerli başarılar elde etmiş sporcularımızla beraber olmaktan gururluyum. Hem başarılılar hem de karneleri çok iyi. Beşiktaş'ın geleceği bu çocuklarımız. Onlara sahip çıkalım. Bu göreve belli bir süre için geldik. Bu görev vatan görevidir.

Beşiktaş camiasının her türlü birlik be beraberliği ihtiyacı var. Spor faaliyetlerinin başlangıcında desteklerinizi bekliyoruz. Bu birlik ve beraberliği tüm Türkiye’ye gösterelim. Tüm Beşiktaş camiası adına tüm Türkiye’nin ve Beşiktaşlıların bayramını kutlarım. Hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum" diye konuştu.

Bayramlaşma töreni, toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

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