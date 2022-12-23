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Bebek Sahili yardım isteyen insanların çığlıkları ile inledi. Denize dökülenler tek tek çıkartıldı

Beşiktaş Bebek Arnavutköy Caddesi'nde restoranın olduğu iskele çöktü. Denize düşenler kurtarılırken, 4 yaralı hastaneye kaldırıldı.

Haber Giriş: 23 Aralık 2022 Cuma - 22:43
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Beşiktaş Bebekte bir restoranın iskelesi çöktü denize dökülen müşteriler tek tek çıkartıldı

Bebek Sahili yardım isteyen insanların çığlıkları ile inledi. Denize dökülenler tek tek çıkartıldı
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Edinilen bilgiye göre, saat 21.00 sıralarında Beşiktaş Bebek’teki Arnavutköy Caddesi’nde bulunan bir restoranın balkonu çöktü. 

Olayda 4 kişi yaralanırken, bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve ambulans ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

CNN TÜRK muhabiri Merve Tokaz olay yerinden durumu şu sözlerle aktardı: Saat 21.00'ı gösterdiğinde restoranın iskele kısmında bir çökme meydana geldi. Çökmenin meydana geldiği anlarda da yaklaşık 14 kişinin o bölgede olduğu tespit edildi. İlk belirlememe göre 4 kişi yaralandı. 4 kişinin hafif yaralandığı bilgisi verildi.

İBB'DEN AÇIKLAMA: MÜHÜRLENMİŞTİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) yapılan açıklamada, restoranın daha önce mühürlendiği belirtildi.

Açıklama şu şekilde:

"Arnavutköy'deki iskelesi çöken restoran, geçtiğimiz Ekim ayında el değiştirdi, yeni sahipleri tadilat yapmaya başladı. Tadilat çalışmaları sırasında yapıda 2 kez aykırılık tespiti yapıldı ve restoran mühürlendi. Tescilli olan yapı, aykırılığı restoran tarafından gidereceği söylenmesine rağmen mühür bozularak, aykırılığı büyüterek devam etti."

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