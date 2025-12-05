Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), 9 ayrı suçtan 704 yıla kadar hapsi istenen ve İstanbul Büyükşehin Belediyesi (İBB) soruşturmasında 'etkin pişmanlık' ile tahliye edilen Aziz İhsan Aktaş’ın Beşiktaş Belediyesi’ndeki 465.255.173 liralık alacağı için haciz kararı aldırdı. Aktaş’ın belediyeden toplam alacağı 1.2 milyar lira olduğu belirtilerken, haciz uygulaması sırasında, belediye başkanının makam odasında bulunan koltuk, masa, sandalye ve bilgisayarlar dahil olmak üzere çok sayıda demirbaş eşyaya el konuldu.

Gazeteci İsmail Saymaz'ın aktardığına göre, belediyenin bir faktöring şirketine olan 28 milyon TL borcu nedeniyle de birçok demirbaşlarına el konuldu.

İsmail Saymaz'ın sosyal medya paylaşımı şöyle: