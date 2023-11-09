Beşiktaş Bodo Glimt karşısında. İlk 11 belli oldu. Gözler Aboubakar'da

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Bodo/Glimt'i ağırlayacak. Siyah beyazlı takımın ilk 11'i belli oldu.

Beşiktaş Bodo Glimt karşısında. İlk 11 belli oldu. Gözler Aboubakar'da

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu'nun 4. haftasında bu akşam Norveç ekibi Bodo/Glimt ile karşı karşıya gelecek.

Tüpraş Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 20.45'te başlayacak.

Norveç'te oynanan maçı 3-1 kaybeden Beşiktaş'ın grupta henüz galibiyeti bulunmuyor.

D Grubu'ndaki ilk maçında Club Brugge ile 1-1 berabere kalan siyah-beyazlı ekip, ikinci karşılaşmasında 2-0 öne geçmesine rağmen Lugano'ya 3-2 yenildi.

Beşiktaş, 4. hafta mücadeleleri öncesi 1 puanla grupta son sırada yer alıyor.

Bodo/Glimt ise 1'er galibiyet, beraberlik ve mağlubiyetin ardından topladığı 4 puanla 2. sırada bulunuyor.

Hastalığı nedeniyle Gaziantep FK ve Bitexen Antalyaspor maçlarında forma giyemeyen Vincent Aboubakar'ın Bodo/Glimt mücadelesinde forma giymesi bekleniyor.

Aboubakar, Avrupa'da bir gol sevinci daha yaşaması halinde 14 golle Beşiktaş'ın Avrupa kupalarında en golcü oyuncusu olan eski futbolcu Oktay Derelioğlu'nun rekorunu egale edecek.

Siyah-beyazlı formayla Avrupa kupalarında 13 golü bulunan Aboubakar, iki gol attığı takdirde de Beşiktaş'ın Avrupa kupalarındaki en golcü futbolcusu olacak.

Siyah beyazlı takımın sahaya şu 11'le çıkması bekleniyor:

Mert, Rosier, Amartey, Bailly, Onur, Muleka, Salih, Gedson, Chamberlain, Cenk, Aboubakar.

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