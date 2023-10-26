Beşiktaş Bodo Glimt karşısında ilk peşinde. İlk 11 belli oldu

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde bu akşam deplasmanda Bodo Glimt'le karşı karşıya gelecek. İlk 11 belli oldu.

Beşiktaş Bodo Glimt karşısında ilk peşinde. İlk 11 belli oldu

Editör: Barış Atakan

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu üçüncü haftasında Norveç temsilcisi Bodo Glimt'in konuğu olacak.

Aspmyra Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak karşılaşmayı Sırbistan Futbol Federasyonundan Nenad Minakovic yönetecek. Minakovic'in yardımcılıklarını ise aynı ülkeden Svetozar Zivin ile Nikola Borovic yapacak.

Grupta henüz galibiyeti bulunmayan iki ekibin karşılaşmasında kazanan taraf ilk 3 puanı hanesine yazdıracak.

Club Brugge ile deplasmanda oynadığı ilk maçını 1-1 beraberlikle tamamlayan Beşiktaş, evinde Lugano karşısında ilk yenilgisini yaşadı. Teknik direktör Şenol Güneş'i istifaya götüren ve yönetim kurulunun olağanüstü kongre kararı alma sürecini başlatan maçta Beşiktaş 2-0 öne geçse de rakibine 3-2 yenildi.

Lugano ile oynadığı ilk maçı golsüz sona eren Bodo/Glimt ise sahasında Club Brugge'e 1-0 mağlup olmuştu.

Beşiktaş'ta bu akşamki mücadelede Valentin Rosier forma giyemeyecek.

Lugano maçının 61. dakikasında gördüğü ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyundan ihraç edilen siyah-beyazlı oyuncu Norveç ekibi ile oynanacak mücadelede takımını yalnız bırakacak.

Rosier'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Salih Uçan, Daniel Amartey ve Tayfur Bingöl de mücadelede forma giyemeyecek. Tedavisi devam eden Eric Bailly'nin durumuna ise teknik heyetin, sağlık ekibiyle yapacağı değerlendirmenin ardından karar verilecek.

Teknik sorumlu Burak Yılmaz'ın sahaya şu 11'i sürmesi bekleniyor:

Mert, Onur, Necip, Colley, Masuaku, Amir, Gedson, Chamberlain, Ghezzal, Rashica, Aboubakar

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